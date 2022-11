"Lo schiaccianoci e il flauto magico" all'Auditorium

Continua il cineforum e la programmazione dei weekend all'Auditorium di Calolzio. Da martedì 22 a venerdì 25 novembre alle ore 21 (ogni mercoledì spettacoli anche alle 15) verrà proiettato il giallo "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Caroline Link - con Riva Krymalowski e Oliver Masucci, durata 119 minuti.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi, basato sull'infanzia della scrittrice Judith Kerr e pubblicato per la prima volta nel 1971. Protagonista della storia è una ragazzina tedesca di origine ebraica di nome Anna che, nel 1933 a soli 9 anni, con l'ascesa al potere di Hitler, è costretta a lasciare Berlino insieme alla famiglia per sfuggire ai nazisti. Durante il viaggio attraverso l'Europa alla ricerca di un posto sicuro dove rifugiarsi, Anna dovrà lasciare tutto ciò che ha, compreso il suo amato coniglio rosa di peluche. La sua vita non sarà mai più la stessa. La piccola Anna insieme alla sua famiglia dovrà venire a patti con le sfide che la vita da rifugiati impone, ma senza abbandonare mai la speranza e la fiducia.

Sabato 26 novembre alle ore 21 e domenica 27 sia alle 15.30 che alle 21 verrà invece proposto il film di animazione "Lo schiaccianoci e il flauto magico". La pellicola racconta la storia di Marie, che nella notte di Capodanno scopre che sua madre è costretta a risposarsi con Mr. Ratter, un uomo orribile che il giorno della proposta di matrimonio regala a Marie un gioco: una bambola di uno Schiaccianoci. Quando i suoi giocattoli prendono magicamente vita, lei viene rimpicciolita fino ad assumere le stesse dimensioni delle sue bambole. In questo mondo pieno di colori e magia, Marie scopre che, in verità, lo Schiaccianoci non è altro che il principe George, che a causa di un incantesimo è stato intrappolato sotto forma di bambola. Insieme a lui, Marie viaggia fino alla Terra dei Fiori per compiere un'ardua missione: sconfiggere il popolo dei topi, decisi a conquistare il mondo.

Il cinema Auditorium fa capo alla parrocchia di San Martino Vescovo in centro Calolzio. Per ulteriori informazioni sulla rassegna dei film di qualità o la programmazione dei fine settimana, è possibile contattare i numeri di telefono 0341.635811 (uffici parrocchiali) e 0341.635820 (cinema Auditorium)?.