Le notti estive di Colico si accendono con il ritorno del cinema all'aperto. VisitColico, in collaborazione con Pro loco Colico e l'Assessorato alla Cultura, è lieta di annunciare il programma completo del cinema all'aperto 2024. Un'iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza e ai turisti, con diverse pellicole che sono state selezionate per soddisfare diverse fasce di età.

Le serate di Cinema all'aperto si svolgeranno presso il Palalegnone di Colico e le proiezioni avranno inizio alle ore 21. Tutte le serate saranno a ingresso libero e gratuito e non è richiesta nessuna prenotazione.

La programmazione

martedì 30 luglio Hotel Transylvania 4 - uno scambio mostruoso

martedì 6 agosto Non così vicino regia di Marc Forster

martedì 13 agosto Grazie Ragazzi regia di Riccardo Milani

martedì 20 agosto Il Ragazzo e la Tigre regia di Brando Quilci

martedì 27 agosto Il Filo Nascosto regia di Paul Thomas Anderson

venerdì 30 agosto A Star is Born regia di Bradley Cooper

La Pro loco Colico e l'Assessorato alla Cultura di Colico desiderano ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e si augurano che le tanto attese serate di cinema all'aperto riscontrino il successo degli scorsi anni.

Per rimanere aggiornati su tutti i prossimi appuntamenti e per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Infopoint di Colico tutti i giorni dalle 9 alle13.00 e dalle 14 alle 17.30 via mail a info@visitcolico.it o al numero 0341 930930. disponibili anche i canali social Facebook, Instagram e Tik Tok @VisitColico.