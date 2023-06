Cinema: ecco dove ammirare "La Sirenetta" in versione live action in provincia

Prezzo non disponibile

Anche questa settimana sono diversi i titoli in cartellone nel territorio, mentre alcune sale sono già in pausa estiva o in attesa di organizzare la rassegna all'aperto. L'action movie della Disney dedicato alla Sirenetta è il nostro film della settimana.

La trama de La Sirenetta

La Sirenetta racconta l'amata storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell'affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani ma Ariel deve seguire il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona di suo padre.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, arriva la trasposizione live action del classico della Disney La Sirenetta.

La programmazione

Venerdì 02/06 La Sirenetta ore 15, ore 18, ore 21 (prima visione)

Sabato 03/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Domenica 04/06 La Sirenetta ore 15, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 05/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone, per le prime visioni, continua la proiezione del film di Marco Bellocchio, Rapito, trasmesso in anteprima al Festival di Cannes tra grandi applausi e consensi di critica. Martedì rassegna di cineforum all'aperto in piazza Garibaldi.

La programmazione

Giovedì 01/06 Rapito ore 21 (prima visione)

Venerdì 02/06 Rapito ore 21 (prima visione)

Sabato 03/06 Rapito ore 21 (prima visione)

Domenica 04/06 Rapito ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 06/06 Gli spiriti dell'isola ore 21.30

_____________________

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Auditorium Casatenovo

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Cinema Bellano

Giovedì 01/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Venerdì 02/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Sabato 03/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Domenica 04/06 La Sirenetta ore 17, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 01/06 What's love ore 21

Venerdì 02/06 La Sirenetta ore 17*

Venerdì 02/06 Tutto in un giorno ore 21

Sabato 03/06 La Sirenetta ore 17, ore 21

Domenica 04/06 La Sirenetta ore 16.30

Domenica 04/06 Stranizza D'amuri ore 21

Lunedì 05/06 Tutto in un giorno ore 21

Martedì 06/06 Stranizza D'amuri ore 21*

* ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 02/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Sabato 03/06 La Sirenetta ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 04/06 La Sirenetta ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Venerdì 02/06 Rapito ore 21 (prima visione)

Sabato 03/06 Rapito ore 21* (prima visione)

Domenica 04/06 Rapito ore 18.15, ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo