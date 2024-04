Antonio Albanese re del cinema: il suo film conquista (tutte) le sale lecchesi

Antonio Albanese re del cinema: il suo ultimo film, in coppia con Virginia Raffaeli, questa settimana è fuori in tutte le sale lecchesi in cui vengono proposte in maniera continuativa prime visioni. È il terzo weekend consecutivo in alcune sale per quello che si può considerare il primo grande successo italiano del 2024. Spazio anche a Zamora di Neri Marcorè, che scegliamo come titolo da consigliare.

La trama di Zamora

Anni '60. Walter Vismara è il contabile di una piccola fabbrica di provincia. Trasferitosi per necessità a Milano si trova a lavorare in un'azienda il cui proprietario è fissato con il calcio e tiene tantissimo al fatto che i suoi dipendenti disputino ogni anno una partita. A una delle due squadre che dovranno affrontarsi manca però il portiere e Walter, per assecondare i voleri del boss, finge di esserlo. Dovrà però cercare di trovare una soluzione prima dell'incontro.

Il trailer

Palladium

Prosegue la programmazione di prima visione con il film del momento, Un mondo a parte, in cui la coppia Antonio Albanese e Virginia Raffaele sta riscuotendo un enorme successo. In Zamora debutto alla regia di Neri Marcorè che ci racconta una tenera storia, ambientata nella Milano degli anni '60 dove il ragionier Vismara, perduto il posto di lavoro nella sua Vigevano, viene catapultato nel capoluogo meneghino, in una ditta il cui titolare (Giovanni Storti) è malato di calcio (o meglio di football).

Venerdì 12/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 13/04 Zamora ore 18.30 (prima visione)

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 18.30 (prima visione)

Domenica 14/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Ancora fuori l'atteso nuovo film di Antonio Albanese con Virginia Raffaele. Prosegue la rassegna del martedì.

Giovedì 11/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Venerdì 12/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 16/04 Palazzina Laf ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 17/04 One life ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 11/04 Palazzina Laf ore 21

Venerdì 12/04 Palazzina Laf ore 21

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 16/04 Ricomincio da me (Toni) ore 21

Mercoledì 17/04 Ricomincio da me (Toni) ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Giovedì 11/04 The miracle club ore 15

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 12/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 11/04 Green border ore 15, ore 21

Venerdì 12/04 La zona d'interesse ore 21

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 17 (prima visione)

Sabato 13/04 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Kung Fu Panda 4 ore 16.30 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/04 La zona d'interesse ore 21

Martedì 16/04 Romeo è Giulietta ore 15*, ore 21*

Mercoledì 17/04 Romeo è Giulietta ore 21*

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 12/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/04 A dire il vero ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 11/04 Un altro Ferragosto ore 21

Sabato 13/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Venerdì 12/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 15/04 Povere creature ore 15, ore 20.45

Martedì 16/04 Food for profit ore 20.45

Sala Sironi di Osnago

Sabato 13/04 Un mondo a parte ore 21* (prima visione)

Domenica 14/04 Un mondo a parte ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Mercoledì 17/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo