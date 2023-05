Settimana importante per i cinema lecchesi: in sala arriva Pupi Avati

Prezzo non disponibile

In molte del territorio sale tiene banco il noir Mon crime - La colpevole sono io, opera del regista François Ozon iberamente ispirata all'opera teatrale di Georges Berr e Louis Verneuil.Pubblichiamo di seguito l'intera programmazione per la settimana nelle sale lecchesi. Come film della settimana abbiamo scelto l'ultimo di Pupi Avati.

La trama di La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Due ragazzi si promettono amicizia per sempre, ma età adulta e problemi si insinuano nelle loro vite. Quasi un'autobiografia di Pupi Avati nella vicenda Marzio, musicista spiantato, segnato dal grande amore per Sandra e dall'amicizia con Samuele. Gabriele Lavia, Lodo Guenzi e il rientro al cinema di Edwige Fenech.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, prosegue la programmazione dell'ultimo capitolo della Disney e dell'infinita saga degli eroi Marvel: si tratta del capitolo che chiude la trilogia dei guardiani della galassia.

La programmazione

Venerdì 12/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Sabato 13/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone si conclude la rassegna di cineforum del martedì, mentre per le prime visioni c'è in cartellone ancora l'ultimo film, quasi un'autobiografia, del maestro Pupi Avati. Il registra sarà presente in sala domenica 14 maggio durante le due proiezioni alle 17.30 e alle 21

La programmazione

Giovedì 11/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Venerdì 12/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Sabato 13/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 11/05 Empire of light ore 21

Venerdì 12/05 Empire of light ore 21

Sabato 13/05 Mavka e la foresta incantata ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Mavka e la foresta incantata ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 16/05 La ligne - La linea invisibile ore 21

Mercoledì 17/05 La ligne - La linea invisibile ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 13/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 12/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Sabato 14/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 11/05 Un uomo felice ore 15, ore 21

Venerdì 12/05 Primadonna ore 21

Sabato 13/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Il Sol dell'Avvenire ore 19 (prima visione)

Domenica 14/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/05 Primadonna ore 21

Martedì 16/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 17/05 Borromini e Bernini - Sfida alla perfezione ore 21

* ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 12/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)

Sabato 13/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 18 (prima visione)

Lunedì 15/05 Armageddon Time ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

Jolly Olginate

Venerdì 12/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)

Sabato 13/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 13/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)

Domenica 14/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 15/05 Mon crime - La colpevole sono io ore 21 (prima visione)