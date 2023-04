Cinema: nelle sale i supereroi, tra Super Mario e Michael Jordan

Prezzo non disponibile

Dopo Pasqua riparte alla grande la programmazione delle sale della provincia di Lecco con ben 55 titoli in calendario nella prossima settimana. Prosegue Super Mario Bros. Il film ma arriva anche Air, che racconta la storia di come l'avvento di Michael Jordan abbia cambiato l'industria delle calzature sportive. Come film della settimana abbiamo scelto Mia.

La trama di Mia

L'opera cinematografia racconta la storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne meravigliosa, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla. Al padre rimane solo una cosa: la vendetta.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, prosegue la programmazione del flm dedicato al mondo di Super Mario Bros. Conclusa la rassegna di cineforum.

La programmazione

Venerdì 14/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Sabato 15/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30, ore 18.45, ore 21 (prima visione)

Lunedì 17/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone arriva Mia, l'ultimo film di Ivano De Matteo con Greta Gasbarri e Edoardo Leo. Prosegue la rassegna di cineforum.

La programmazione

Giovedì 13/04 Mia ore 21 (prima visione)

Venerdì 14/04 Mia ore 21 (prima visione)

Sabato 15/04 Mia ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Mia ore 17.30 e ore 21 (prima visione)

Martedì 18/04 Il male non esiste ore 16, ore 21*

* esaurito

_____________________

Al Cenacolo Francescano la rassegna del mercoledì conduce nel magico mondo del cinema firmato Steven Spielberg e largamente autobiografico.

Mercolededì 19/04 The Fabelmans ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 15/04 John Wick ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 John Wick ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 13/04 Gli spiriti dell'isola ore 21

Venerdì 14/04 Gli spiriti dell'isola ore 21

Sabato 15/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Super Mario Bros. Il film ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 18/04 The quiet girl ore 21

Mercoledì 19/04 The quiet girl ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Giovedì 13/04 La Signora Harris va a Parigi ore 15

Sabato 15/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Super Mario Bros. Il film ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 14/04 The Fabelmans ore 21

Sabato 15/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Super Mario Bros. Il film ore 17 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 13/04 L'innocente ore 15, ore 21

Venerdì 14/04 Close ore 21

Sabato 15/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Air - La storia del grande salto ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 17/04 Close ore 21

Martedì 18/04 Air - La storia del grande salto ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 19/04 La mia vita da zucchina ore 20.45*

* ingresso 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 14/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Sabato 15/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Domenica 16/04 Air - La storia del grande salto ore 18 (prima visione)

Lunedì 17/04 Holy spider ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 13/04 The Fabelmans ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 14/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Sabato 15/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30, ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 16/04 Il ritorno di Casanova ore 18.15, ore 21.15 (prima visione)

Lunedì 17/04 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Mercoledì 19/04 Il ritorno di Casanova ore 21* (prima visione)

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo