Fino a settembre film a 3 euro e 50 nelle sale e nelle piazze lecchesi

Settimana speciale nelle sale lecchesi aperte e nelle piazze dei cineforum all'aperto. Dopo 'Cinema in festa', arriva la promozione 'Cinema revolution' per cui i film italiani ed europei sono a 3,50 euro fino a settembre. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con Anica, Anec e Fondazione David di Donatello. A Lecco ha chiuso per la pausa estiva il Palladium. Fra le prime visioni, segnaliamo Io e il secco di Gianluca Santoni.

La trama di Io e il secco

Denni (con la i) ha dieci anni, un padre violento e una madre che ne incassa le botte. Il bambino coltiva il desiderio di mettere la mamma in salvo, e quando la sua amica Eva gli racconta di avere un cugino killer a pagamento pensa di aver trovato la soluzione ideale. Dunque Denni avvicina il cugino di Eva, soprannominato il Secco, e lo incarica di fare fuori papà, promettendogli un compenso che il bambino preleva dalla cassaforte del padre. Ma il Secco è solo un piccolo delinquente che ha causato l'incarcerazione del fratello maggiore a causa della sua imbranataggine e vigliaccheria, e dunque non sembra il tipo più adatto a portare a termine l'incarico. Però i soldi gli farebbero comodo, dunque promette il suo aiuto a Denni, e intanto lo mette al riparo dai bulletti del quartiere che gli avevano rubato la bicicletta. Fra i due non può che nascere un sodalizio, che arriverà a conclusioni inaspettate.

Il trailer

Nuovo Cinema Aquilone

In cartellone in sala il biopic su Amy Winehouse. Prosegue la rassegna estiva in piazza Garibaldi con il successo del 2023, già diventato un classico.

Venerdì 14/07 Back to black ore 21*

Sabato 15/06 Back to black ore 21*

Domenica 16/06 Back to black ore 21*

Martedì 18/06 C'è ancora domani ore 21.30* (piazza Garibaldi)

* Ingresso a 3,50 euro

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 14/07 Furiosa: a Mad Max saga ore 21 (prima visione)

Domenica 16/06 Furiosa: a Mad Max saga ore 21 (prima visione)

Mercoledì 19/06 Inside Out 2 ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 13/06 Troppo azzurro ore 21*

Venerdì 14/07 Buena vista social club ore 21*

Sabato 15/06 La moglie del presidente ore 21*

Domenica 16/06 Io e il secco ore 18* (prima visione)

Domenica 16/06 E la festa continua! ore 21*

Lunedì 17/06 La moglie del presidente ore 21*

Martedì 18/06 Io e il secco ore 21* (prima visione)

Mercoledì 19/06 E la festa continua! ore 21

* Ingresso a 3,50 euro