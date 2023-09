Entra nel vivo la nuova stagione del cinema nelle sale lecchesi

Entra nel vivo la nuova stagione cinematografica nel nostro territorio. In sala grande spazio al film evento dell'anno, Oppenheimer di Christopher Nolan. Nelle sale c'è anche Io capitano, titolo italiano destinato a far parlare di sé, mentre ripartono le rassegne di cineoforum.

La trama di Oppenheimer

Il fisico J. Robert Oppenheimer lavora con una squadra di scienziati durante il Progetto Manhattan, che porta allo sviluppo della bomba atomica.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Da venerdì 15 settembre la sala della comunità di castello gestita da un gruppo di volontari proporrà il titolo del momento, ovvero Oppenheimer, il monumentale film del regista britannico Christopher Nolan. Una storia intensa e appassionata che ricostruisce in modo visionario e immaginifico la vitta del "padre della bomba atomica". Dal 28 settembre via alla rassegna "I giovedì del Palladium" composta dsa 10 titoli. Per ulteriori informazioni.

Venerdì 15/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 16/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 17/09 Oppenheimer ore 17, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 18/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Grande successo di pubblico per la riapertura del Cinema Nuovo Aquilone dopo la pausa estiva. Le proiezioni del film Io capitano hanno registrato in quattro giorni di programmazione ben 630 presenze totali, con tutto esaurito sia giovedì sia domenica. Il film di Matteo Garrone, fresco vincitore a Venezia del Leone d'argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente per il protagonista Seydou Sarr, è in programmazione anche questa settimana.

Giovedì 14/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Venerdì 15/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Sabato 16/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Domenica 17/09 Io capitano ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 19/07 Il mestiere delle armi ore 21

* prezzo 3,50 alla cassa, 4,50 con prenotazione online

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

Auditorium Calolziocorte

Sabato 16/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 17/09 Oppenheimer ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 19/09 Moin Crime: la colpevole sono io ore 21

?Mercoledì 20/09 Moin Crime: la colpevole sono io ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Domenica 17/09 Mission impossibile: Dead reckonig ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 15/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 16/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 17/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

?Mercoledì 20/09 Rapito ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 14/09 Il mistero del profumo verde ore 21*

Venerdì 15/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 16/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 17/09 Oppenheimer ore 17.30*, ore 21* (prima visione)

Lunedì 18/09 Oppenheimer ore 21* (prima visione)

Martedì 19/09 The father - Nulla è come sembra ore 21*

?Mercoledì 20/09 Following ore 21*

* Biglietto a 3,50 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 15/09 Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re ore 21* (prima visione)

Sabato 16/09 Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re ore 21* (prima visione)

Domenica 17/09 Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re ore 18* (prima visione)

* il biglietto in cassa costerà 3,5 euro

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

Jolly Olginate

Venerdì 15/09 Barbie ore 21

Sabato 16/09 Barbie ore 16.30, ore 21

Domenica 17/09 Barbie ore 16.30, ore 20.30

Lunedì 18/09 Abba The movie - Fan Event ore 21

Sala Sironi di Osnago

Non ci sono eventi in programma causa lavori edili in sala. Inizio stagione in programma sabato 8/10 o al più tardi sabato 15/10.