Nei cinema è uno scontro fra supereroi: ecco Spiderman e Flash

Scontro fra "supereroi" in questo weekend al botteghino: da una parte la DC con Flash e Batman e dall'altra la Marvel con Spiderman. Come film della settimana abbiamo scelto The Flash con i supereroi della DC.

La trama di The Flash

Il supereroe Flash, il cui vero nome è Barry Allen, viaggia nel tempo per impedire l'omicidio di sua madre Nora. Ma Barry provoca inconsapevolmente cambiamenti che si traducono nella creazione di un multiverso.

Il trailer

Lecco città

Arriva al Palladium The Flash con un cast d'eccezione (Ben Affleck e Michael Keaton) e una storia intricata dove Flash, viaggiando nel tempo, si incontra con un Batman inedito.

La programmazione

Venerdì 16/06 The Flash ore 21 (prima visione)

Sabato 17/06 The Flash ore 21 (prima visione)

Domenica 18/06 The Flash ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 19/06 The Flash ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone, per le prime visioni, c'è ancora l'ultimo di Davide Gentile, Denti da squalo, solo domenica, mentre viene riproposto anche il noir Mon Crime uscito lo scorso aprile. Per il martedì in piazza Garibaldi c'è il secondo episodio di Black Panther.

La programmazione

Venerdì 16/06 Mon Crime - La colpevole sono io ore 21

Sabato 17/06 Mon Crime - La colpevole sono io ore 21

Domenica 18/06 Mon Crime - La colpevole sono io ore 17.30

Domenica 18/06 Denti da squalo ore 21 (prima visione)

Martedì 20/06 Black Panther - Wakanda Forever ore 21.30

_____________________

Cenacolo Francescano

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

_____________________

Auditorium Calolziocorte

_____________________

Auditorium Casatenovo

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 16/06 Stranizza d'Amuri ore 21

Sabato 17/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21 (prima visione)

Domenica 18/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 17.30, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 15/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21* (prima visione)

Venerdì 16/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21 (prima visione)

Sabato 17/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21 (prima visione)

Domenica 18/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 19/06 Passeggeri della notte ore 21*

Martedì 20/06 Passeggeri della notte ore 21*

Mercoledì 21/06 Il Ragno della Patagonia ore 21**

* ingresso per tutti a 3,50 euro

** in sala il regista Fulvio Mariani

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

_____________________

Cineteatro De André Mandello

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 09/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21.15 (prima visione)

Sabato 10/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21.15 (prima visione)

Domenica 11/06 Spiderman - Across the spiderverse ore 21.15 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

