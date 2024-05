Settimana ricca con tante prime visioni diverse nelle sale cinematografiche lecchesi. Sorprende il film con Juliette Binoche e Benoît Magimel, Il gusto delle cose, una raffinata storia sentimentale ambientata nel mondo della gastronomia.

La trama de Il gusto delle cose

1885. L'Impeccabile cuoca Eugénie lavora da oltre vent'anni per il famoso gastronomo Dodin. Il loro sodalizio dà vita a piatti uno più delizioso dell'altro che stupiscono anche gli chef più illustri del mondo. Con il passare del tempo, la pratica della cultura gastronomica e l'ammirazione reciproca si sono trasformate in una relazione sentimentale. Eugenie, però, è affezionata alla sua libertà e non ha mai voluto sposare Dodin. Così, lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei.

Palladium

Per la prima visione questa settimana è proposto IF - Gli Amici Immaginari. Dopo l'horror A Quiet Place Part II (2020), John Krasinski torna dietro la macchina da presa per raccontare una commedia dalle tinte fantasy, girata in tecnica mista.

Venerdì 17/05 IF - Gli Amici Immaginari ore 21 (prima visione)

Sabato 18/05 IF - Gli Amici Immaginari ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 IF - Gli Amici Immaginari ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/05 IF - Gli Amici Immaginari ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

In cartellone un film francese diretto da Tran Anh Hung, Il gusto delle cose, che tratta il tema del cibo e della cucina non come competizione, ma condivisione di sapere. Per la rassegna 'Nuovo cinema Patagonia' c'è un docufilm dei Ragni.

Venerdì 17/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Sabato 18/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Il gusto delle cose ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 21/05 Il Ragno della Patagonia ore 21

Cenacolo Francescano

Non sono in programma eventi cinematografici

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 18/05 Back to black ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Back to black ore 21 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 16/05 Il punto di rugiada ore 21

Venerdì 17/05 Il punto di rugiada ore 21

Sabato 18/05 Garfield: una missione gustosa ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Garfield: una missione gustosa ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 21/05 Priscilla ore 21 (prima visione)

Mercoledì 22/05 Priscilla ore 15, ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Giovedì 16/05 Ennio Doris: c'è anche domani ore 20

Sabato 18/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Confidenza ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/05 The Blues Brothers ore 21*

* in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano

Cinema Bellano

Venerdì 17/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Sabato 18/05 Garfield: una missione gustosa ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Garfield: una missione gustosa ore 17 (prima visione)

Domenica 19/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 16/05 Il teorema di Margherita ore 21

Venerdì 17/05 Tatami ore 21

Sabato 18/05 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 C'era una volta in Bhutan ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/05 Tatami ore 21

Martedì 21/05 C'era una volta in Bhutan ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 22/05 Anselm ore 21 (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 17/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Sabato 18/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Il gusto delle cose ore 18 (prima visione)

Lunedì 20/05 Memory ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Sabato 21/05 I limoni d'inverno ore 21

Jolly Olginate

Giovedì 16/05 Palazzina Laf ore 21

Venerdì 17/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Sabato 18/05 Kung Fu Panda 4 ore 15.30

Sabato 18/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Domenica 19/05 Cattiverie a domicilio ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 18/05 Challengers ore 21* (prima visione)

Domenica 19/05 Challengers ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/05 Challengers ore 21** (prima visione)

Mercoledì 22/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano