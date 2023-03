Cinema, la ricca programmazione settimanale delle sale lecchesi

Tanti spettacoli nella settimana tra giovedì 16 e mercoledì 22 marzo nelle sale cinematografiche lecchesi. Molte prime visioni, fra le quali il pluripremiato (con Oscar all'attore Brendan Fraser) The Whale ed Empire of light. Vi presentiamo il palinsesto completo. Come film della settimana abbiamo scelto Shazam! Furia degli dei.

La trama di Shazam! Furia degli dei

Billy Batson e i suoi fratelli adottivi Freddy, Mary, Pedro, Eugene e Darla, anch'essi dotati di superpoteri, devono affrontare le tre figlie di Atlante: Hespera, Kalypso e Anthea.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, arriva il secondo episodio dell'improbabile supereroe Shazam. Prosegue la rassegna di cineforum del giovedì.

La programmazione

Giovedì 16/03 Una Voce Fuori dal Coro ore 21

Venerdì 17/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

Sabato 18/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Shazam! Furia degli dei ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone questa settimana è in sala l'ultimo film di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, L'ultima notte di Amore. Per la rassegna del martedì arriva Elvis (proiezione serale sold-out).

La programmazione

Giovedì 16/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Venerdì 17/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Sabato 18/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 L'ultima notte di Amore ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 21/03 Elvis ore 16, ore 21*

* esaurito

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo un film di Marie Kreutzer del 2022, coproduzione fra Austria, Francia, Germania e Lussemburgo.

Mercoledì 22/03 Il corsetto dell'imperatrice ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 16/03 L'ombra di Caravaggio ore 21

Sabato 18/03 Marcel - The Shell ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Marcel - The Shell ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 16/03 Close ore 21

Venerdì 17/03 Close ore 21

Sabato 18/03 Il primo giorno della mia vita ore 21

Domenica 19/03 Il primo giorno della mia vita ore 15.30, ore 21

Martedì 21/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Mercoledì 22/03 The Whale ore 15, ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 18/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 The Whale ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/03 Ligabue - 30 anni in un giorno ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 17/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

Sabato 18/03 Shazam! Furia degli dei ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Shazam! Furia degli dei ore 17, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 16/03 Profeti ore 15, ore 21

Venerdì 17/03 Living ore 21

Sabato 18/03 Asterix & Obelix - Il regno di mezzo ore 17 (prima visione)

Sabato 18/03 Empire of light ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Asterix & Obelix - Il regno di mezzo ore 16 (prima visione)

Domenica 19/03 Empire of light ore 18 (prima visione)

Domenica 19/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/03 Living ore 21

Martedì 21/03 The Whale ore 15* (prima visione)

Martedì 21/03 Empire of light ore 21* (prima visione)

Mercoledì 22/03 Frankenstein Junior ore 21

* ingresso 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 18/03 Empire of light ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Empire of light ore 18 (prima visione)

Lunedì 20/03 L'innocente ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 16/03 Profeti ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Sabato 18/03 Empire of light ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 19/03 Empire of light ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 20/03 War - La guerra desiderata ore 15, ore 21

Martedì 21/03 Ligabue - 30 anni in un giorno ore 21 (prima visione)

Mercoledì 22/03 Ligabue - 30 anni in un giorno ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 18/03 The Whale ore 21* (prima visione)

Domenica 19/03 The Whale ore 18.15, ore 21**

Mercoledì 22/03 The Whale ore 21

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale inglese con sottotitoli in italiano