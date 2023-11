"C'è ancora domani" caratterizza il presente: fuori in ben sette sale del Lecchese

La settimana è caratterizzata dalla presenza, a forte richiesta, del film della Cortellesi che sta riscuotendo un successo d'altri tempi di critica e di pubblico. Il titolo è in cartellone in ben sette sale della provincia. Come film della settimana abbiamo scelto il terzo capitolo della saga Trolls.

La trama di Trolls 3

Dopo due film all'insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia). Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd (Troye Sivan, cantante elettropop nominato ai Golden Globe), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs, vincitore del Grammy; Hamilton) e Clay (Kid Cudi, vincitore del Grammy; Don't Look Up). I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli. Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar - Velvet (Amy Schumer, vincitrice dell'Emmy; Trainwreck) e Veneer (Andrew Rannells, vincitore di un Grammy e candidato ai Tony; The Book of Mormon) - Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell'oscurità della cultura pop.

Il trailer

Lecco città

Palladium

A furor di popolo, dopo il grande successo, viene riproposto ancora per una settimana il film interpretato e diretto da Paola Cortellesi dal titolo C'è ancora domani.

Giovedì 16/11 Mon Crime ore 21

Venerdì 17/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone per le prime visioni prosegue la proiezione di Comandante, titolo biografico di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. Va avanti il cineforum incentrato sull'esperienza umana e si aggiungono proiezioni al lunedì in avvicinamento al Natale.

Giovedì 16/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Venerdì 17/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Sabato 18/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 Comandante ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/11 Un condannato a morte è fuggito ore 21*

Martedì 21/11 Laggiù qualcuno mi ama ore 15, ore 21

* Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 22/11 Mixed by Erry ore 15, orer 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 16/11 I pionieri ore 21

Venerdì 17/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 21 (prima visione)

Sabato 18/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 16/11 Conversazioni con altre donne ore 21

Venerdì 17/11 Conversazioni con altre donne ore 21

Sabato 18/11 Me contro te - Vacanze in Transilvania ore 21 (prima visione)

Martedì 21/11 Last film show ore 21

Mercoledì 22/11 Last film show ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 17/11 Le storie non ti mollano mai ore 21*

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 17 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

* Ingresso gratuito

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 17/11 Il caftano blu ore 21

Sabato 18/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 17 (prima visione)

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 Trolls 3 - Tutti insieme ore 14.15 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/11 Il caftano blu ore 21

Martedì 21/11 C'è ancora domani ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 22/11 L'Arminuta ore 20.45 **

* ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso gratuito con presenza di Liliana Colombo, docente ed esperta di cinema

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 17/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/11 La moglie di Tchaikovsky ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 16/11 Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 17/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 20/11 Campioni ore 15, ore 21

Martedì 21/11 Dallamericaruso. Il concerto perduto ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 18/11 C'è ancora domani ore 21* (prima visione)

Domenica 19/11 C'è ancora domani ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 22/11 Il cielo sopra Berlino ore 21*

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo