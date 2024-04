Al cinema arriva 'Priscilla', la storia della moglie di Elvis Presley

Settimana di 'ricambio' nelle sale prima delle festività del 25 aprile e del 1° maggio. Esce dalle rotazioni il film di Antonio Albanese Un mondo a parte, che ha incassato bene al botteghino, arriva tra le prime visioni Priscilla, la storia raccontata dal punto di vista della moglie di Elvis Presley.

La trama di Priscilla

Quando Priscilla Beaulieu conosce Elvis Presley ha quattordici anni e non è mai uscita con nessuno. Lui invece è la star del rock'n'roll, con il mondo e le donne ai suoi piedi, ma ha da poco perso la madre, ha nostalgia degli Stati Uniti e si domanda se quel mondo si ricorderà ancora di lui, una volta finito il servizio militare. Il re confessa la sua vulnerabilità alla bambina con i tacchi, le appoggia la testa sulla spalla, la richiama, la invita a Graceland, la sposa. Priscilla diventa la principessa di una fiaba, solo che in questa storia, la sua storia, non ha voce in capitolo.

Il trailer

Palladium

In prima visione si cambia con Cattiverie a domicilio, una commedia 2023 molto "british", spumeggiante, con qualche sfumatura di denuncia. Prossimamente Challengers di Luca Guadagnino, triangolo amoroso ambientato nel mondo del tennis.

Venerdì 19/04 Cattiverie a domicilio ore 21

Sabato 20/04 Cattiverie a domicilio ore 21

Domenica 21/04 Cattiverie a domicilio ore 18, ore 21

Lunedì 22/04 Cattiverie a domicilio ore 21

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Fra le prime visioni Priscilla, di Sofia Coppola, che descrive l'altra faccia della medaglia della vicenda personale di Elivs Presley, quella della moglie. Spazio anche al docufilm su Edward Hopper.

Giovedì 18/04 Hopper. Una storia d'amore americana ore 21* (prima visione)

Venerdì 19/04 Priscilla ore 21 (prima visione)

Sabato 20/04 Priscilla ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Priscilla ore 17.30 (prima visione)

Domenica 21/04 Hopper. Una storia d'amore americana ore 21* (prima visione)

Martedì 23/04 La zona d'interesse ore 21

* Biglietto di ingresso a 10 euro

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 24/04 Ricomincio da me ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 20/04 Kung Fu Panda 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Kung Fu Panda 4 ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 18/04 Ricomincio da me ore 21

Venerdì 19/04 Ricomincio da me ore 21

Sabato 20/04 Tatami ore 21

Domenica 21/04 Tatami ore 21

Martedì 22/04 Perfect days ore 21

Mercoledì 23/04 Perfect days ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Giovedì 18/04 The Holdovers ore 21

Sabato 20/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Il mio amico robot ore 16

Domenica 21/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Lunedì 22/04 Citizen Kane (restaurato) ore 21*

* In lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 19/04 Santiago, Italia ore 21

Sabato 20/04 Un altro Ferragosto, ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Un altro Ferragosto, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 24/04 L'ultima volta che siamo stati bambini ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 18/04 La zona d'interesse ore 15, ore 21

Venerdì 19/04 L'estate di Clèo ore 21

Sabato 20/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Kung Fu Panda 4 ore 16.30 (prima visione)

Domenica 21/04 Zamora ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 22/04 L'estate di Clèo ore 21

Martedì 23/04 Zamora ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 24/04 Kung Fu Panda 4 ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 19/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Sabato 20/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Zamora ore 18 (prima visione)

Lunedì 22/04 La sala professori ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi cinematografici in programma

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 19/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Sabato 20/04 Zamora ore 21 (prima visione)

Domenica 21/04 Zamora ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Non ci sono eventi cinematografici in programma