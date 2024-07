Dove andare al cinema in provincia di Lecco a metà luglio

Le prime visioni continuano nell'unica sala di proprietà comunale, il cinema di Bellano, che non conosce soste in questa estate 2024. Spazio anche alle proiezioni all'aperto a Lecco e Osnago.

La trama di The bikeriders

La storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell'arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

Il trailer

Nuovo Cinema Aquilone

Martedì 23/07 Povere creature ore 21.30* (piazza Garibaldi, in caso di pioggia in sala)

* ingresso a 3,5 euro

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 19/07 The bikeriders ore 21 (prima visione)

Domenica 21/07 The bikeriders ore 21 (prima visione)

Mercoledì 24/07 Deadpool & Wolverine ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi Osnago (campo sportivo di via Gorizia)

Sabato 20/07 Hit man - Killer per caso ore 21.30

Domenica 21/07 Hit man - Killer per caso ore 21.30

Mercoledì 24/07 Fuga in Normandia ore 21.30