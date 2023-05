Al cinema tra spericolate gare in macchina e vicende adolescenziali

Offerta settimanale nei cinema come sempre molto ricca nel nostro territorio. In diverse sale prosegue la programmazione dell'ultimo film di Pupi Avati, arrivano novità tra le quali Fast X, ennesimo capitolo della saga con Vin Diesel, che abbiamo scelto come film della settimana.

La trama di Fast X

Un numero divino, 10 significa un ritorno all'unità, la fusione tra essere e non essere. Il numero 10 indica il completamento di un ciclo.

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, arriva il decimo capitolo della saga senza fine "Fast and Furious", un film realizzato con un budget di 340 milioni.

La programmazione

Venerdì 19/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Sabato 20/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 Fast X ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 22/05 Fast X ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone tre titoli in cartellone nel fine settimana: come prima visione c'è Creature di Dio, drammatico irlandese per la regia di Saela Davis e Anna Rose Holmer. Domenica ultima programmazione per il nuovo lavoro di Pupi Avati.

La programmazione

Giovedì 18/05 Non morirò di fame ore 21

Venerdì 19/05 Creature di Dio ore 21

Sabato 20/05 Creature di Dio ore 21

Domenica 21/05 Creature di Dio ore 17.30

Domenica 21/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 18/05 La ligne - La linea invisibile ore 21

Venerdì 19/05 La ligne - La linea invisibile ore 21

Sabato 20/05 I Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 I Guardiani della galassia Vol. 3 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 23/05 What's love? ore 21

Mercoledì 24/05 What's love? ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 20/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 19/05 John Wick 4 ore 21 (prima visione)

Sabato 20/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Mercoledì 24/05 L'ultima notte di Amore ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 18/05 Primadonna ore 21

Venerdì 19/05 Il frutto della tarda estate ore 21

Sabato 20/05 Mavka - Foresta incantata ore 17*

Sabato 20/05 Book Club - Il capitolo successivo ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 Mavka - Foresta incantata ore 16.30

Domenica 21/05 Book Club - Il capitolo successivo ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 22/05 Il frutto della tarda estate ore 21

Martedì 23/05 Book Club - Il capitolo successivo ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 24/05

* ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 19/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Sabato 20/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 18 (prima visione)

Lunedì 22/05 Stranizza d'Amuri ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

Jolly Olginate

Venerdì 19/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Sabato 20/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Domenica 21/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 20/05 As Bestas ore 21*

Domenica 21/05 Passeggeri della notte ore 18.15, ore 21

Mercoledì 24/05 Passeggeri della notte ore 21*

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo