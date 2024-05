Nel weekend e a inizio settimana le sala cinematografiche del territorio proporranno numerose prime visioni di sicuro interesse: titoli come Challengers, Confidenza, Ghostbusters - Minaccia glaciale, Cattiverie a domicilio, Back to black e May December, più Kung Fu Panda 4 e Garfield per i più piccini. Raramente nel Lecchese si è verificata una proposta così varia ed eterogenea, con le scelte delle sale cadute su film diversi. Non è necessario andare per forza al multisala: volendo, basta scegliere quale film guardare e lo si può trovare a pochi chilometri da casa.

La trama di Back to black

La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il trailer

Palladium

Prosegue in prima visione serale Challengers, ritorno di Luca Guadagnino alla regia. Al pomeriggio si affianca un nuovo capitolo della saga di Garfield per i più piccoli.

Venerdì 03/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Sabato 04/05 Garfield: una missione gustosa ore 18.30 (prima visione)

Sabato 04/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Garfield: una missione gustosa ore 16, ore 18.30 (prima visione)

Domenica 05/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/05 Challengers ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Fra le prime visioni è ancora in cartellone l'ultimo film di Daniele Luchetti, Confidenza con Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar.

Giovedì 02/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Venerdì 03/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Sabato 04/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Confidenza ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Non sono in programma eventi cinematografici

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 04/05 Ghostbusters - Minaccia glaciale ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Ghostbusters - Minaccia glaciale ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 02/05 Chi segna vince ore 21

Venerdì 03/05 Chi segna vince ore 21

Sabato 04/05 Back to black ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Back to black ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 07/05 Viaggio in Giappone ore 21

Mercoledì 08/05 Viaggio in Giappone ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 04/05 Civil war ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Civil war ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/05 Anatomy of a fall ore 21*

* film in lingua originale (inglese)

Cinema Bellano

Venerdì 03/05 Priscilla ore 21 (prima visione)

Sabato 04/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 02/05 La terar promessa ore 15, ore 21

Venerdì 03/05 Inshallah a boy ore 21

Sabato 04/05 Garfield: una missione gustosa ore 17 (prima visione)

Sabato 04/05 Back to black ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Garfield: una missione gustosa ore 16.15 (prima visione)

Domenica 05/05 Back to black ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/05 Inshallah a boy ore 21

Martedì 07/05 Back to black ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 08/05 Cattiverie a domicilio ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 03/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Sabato 04/05 Cattiverie a domicilio ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Kung Fu Panda 4 ore 15.30 (prima visione)

Domenica 05/05 Cattiverie a domicilio ore 18 (prima visione)

Lunedì 06/05 Green border ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non sono in programma eventi cinematografici

Jolly Olginate

Venerdì 03/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Sabato 04/05 Confidenza ore 21 (prima visione)

Domenica 05/05 Confidenza ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Domenica 05/05 May December ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 06/05 May December ore 21** (prima visione)

Mercoledì 08/05 May December ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano