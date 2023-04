Non si arresta il successo di Super Mario Bros, ancora nelle sale a grande richiesta

Non si arresta il successo planetario di Super Mario Bros. Il film, che rimane in molte sale e lo farà anche il 25 aprile. Come film della settimana abbiamo scelto l'ultimo lavoro di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire. Pubblichiamo di seguito l'intera programmazione per la settimana nelle sale lecchesi.

La trama de Il Sol dell'Avvenire

Ambientato nel mondo del circo, tra gli anni Cinquanta e Settanta, Il Sol dell'Avvenire seguirà la vita di una coppia intorno ai cinquant'anni. Sembra di capire che la loro storia sarà il sogno di un regista interpretato dallo stesso Nanni Moretti e che sarà accompagnata da molte canzoni italiane. Quasi un musical, ma senza pasticcere trotzkista, il nuovo film di uno fra i più premiati registi d'Italia lo vede tornare al lavoro insieme a Silvio Orlando, che aveva partecipato ormai sedici anni fa al Il caimano. Saranno inoltre della partita anche Margherita Buy, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, prosegue a grande richiesta la programmazione del flm dedicato al mondo di Super Mario Bros. Conclusa la rassegna di cineforum.

La programmazione

Venerdì 21/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Sabato 22/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros. Il film ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 24/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Martedì 25/04 Super Mario Bros. Il film ore 18, ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone c'è il film che segna il ritorno nelle sale di Nanni Moretti. Martedì 25 aprile, giorno di festa, riposa la rassegna di cineforum che tornerà il 2 maggio.

La programmazione

Giovedì 20/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Venerdì 21/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Sabato 22/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Il Sol dell'Avvenire ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 24/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Cenacolo Francescano la rassegna del mercoledì fa tappa nel cinema italiano con Tre di troppo, di cui Fabio De Luigi firma anche la regia.

Mercoledì 26/04 Tre di troppo ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 22/04 I tre moschettieri. D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 I tre moschettieri. D'Artagnan ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 20/04 The quiet girl ore 21

Venerdì 21/04 The quiet girl ore 21

Sabato 22/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros. Il film ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 25/04 The Fabelmans ore 21

Mercoledì 26/04 The Fabelmans ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 22/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 21/04 Dungeons & Dragons. L'onore dei ladri ore 21 (prima visione)

Sabato 22/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros. Il film ore 17 (prima visione)

Domenica 23/04 Dungeons & Dragons. L'onore dei ladri ore 21 (prima visione)

Martedì 25/04 Super Mario Bros. Il film ore 17 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 20/04 Close ore 15, ore 21

Venerdì 21/04 Le vele scarlatte ore 21

Sabato 22/04 Super Mario Bros ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 24/04 Le vele scarlatte ore 21

Martedì 25/04 Super Mario Bros ore 15*, ore 17.30, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 26/04 Armageddon Time - Il tempo dell'Apocalisse ore 21*

* ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 22/04 Super Mario Bros ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros ore 18 (prima visione)

Lunedì 24/04 Tori e Lokita ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 20/04 The Fabelmans ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 21/04 Super Mario Bros ore 21 (prima visione)

Sabato 22/04 Super Mario Bros ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 23/04 Super Mario Bros ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 24/04 Super Mario Bros ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 22/04 Stranizza D'Amuri ore 21* (prima visione)

Domenica 23/04 Mummie - A spasso nel tempo ore 16

Domenica 23/04 Stranizza D'Amuri ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 26/04 Stranizza D'Amuri ore 21 (prima visione)

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo