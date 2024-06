Quante nuove emozioni: nelle sale lecchesi irrompe 'Inside Out 2'

Prosegue la campagna 'Cinema revolution' con ingresso scontato a 3,50 euro. È la grande settimana di Inside Out 2, che irrompe nelle sale lecchesi aperte. Segnaliamo anche due rassegne a Lecco e Valmadrera.

La trama di Inside Out 2

Riley è diventata officialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercerà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' 'cringe', tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia.

Il trailer

Nuovo Cinema Aquilone

In sala arriva la prima visione Inside Out 2, ma ci sono anche appuntamenti di cineforum e in piazza Garibaldi.

Venerdì 21/07 I dannati ore 21

Sabato 22/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 23/06 Inside Out 2 ore 17.30 21 (prima visione)

Martedì 25/06 Palazzina Laf ore 21 (piazza Garibaldi)

Ingresso 3,50 euro

Oratorio di Belledo

Giovedì 20 giugno Il processo ai Chicago 7 ore 21

Nel territorio

Cinema Bellano

Giovedì 20/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 22/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 23/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 20/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Venerdì 21/07 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 22/06 Inside Out 2 ore 17.30 (prima visione)

Domenica 23/06 Inside Out 2 ore 15.30, ore 17.30, ore 21* (prima visione)

Lunedì 24/06 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Martedì 25/06 Inside Out 2 ore 21* (prima visione)

Mercoledì 26/06 Il caso Goldman ore 21**

* Ingresso 5 euro

** Ingresso a 3,50 euro

Pratone di Valmadrera

Mercoledì 26/06 The great white whale ore 21.30

(in caso di maltempo Auditorium Fatebenefratelli)