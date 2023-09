Nei cinema lecchesi il creatore della bomba atomica e l'odissea dei migranti

Prezzo non disponibile

Questa settimana nelle sale della provincia di Lecco tengono banco due titoli che stanno facendo benissimo a livello di critica e botteghino: Oppenheimer e Io capitano.

La trama di Io capitano

In un'odissea contemporanea, Seydou e Moussa lasciano Dakar per raggiungere l'Europa, attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Prosegue la programmazione del titolo del momento, ovvero Oppenheimer, il monumentale film del regista britannico Christopher Nolan. Una storia intensa e appassionata che ricostruisce in modo visionario e immaginifico la vitta del "padre della bomba atomica". Spazio anche alla rassegna "I giovedì del Palladium" composta dsa 10 titoli. Per ulteriori informazioni.

Venerdì 22/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 17, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 25/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Giovedì 28/09 Close ore 21

Nuovo Cinema Aquilone

Grande successo per Io capitano di Matteo Garrone, che rappresenterà l'Italia alle nomination per il miglior film straniero ai prossimi Oscar. Il film rimane in sala anche questo fine settimana.

Giovedì 21/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Venerdì 22/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Sabato 23/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Io capitano ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 19/07 Il mestiere delle armi ore 21

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

La stagione ripartirà a inizio ottobre con le prime visioni e e il cineforum

Auditorium Calolziocorte

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 26/09 Rapito ore 21

?Mercoledì 27/09 Rapito ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 22/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Sabato 23/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 21/09 Following ore 21**

Venerdì 22/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/09 Jannacci, vengo anch'io ore 21 (prima visione)

Martedì 26/09 Oppenheimer ore 15*, ore 21*

* Ingresso a 5 euro

** Cinema in festa 3,5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 22/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 18 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

La rassegna di cineforum inizia il 5 ottobre

Jolly Olginate

Venerdì 22/09 Oppenheimer ore 21

Sabato 23/09 Oppenheimer ore 16.30, ore 20.45

Domenica 24/09 Oppenheimer ore 16.30, ore 20.30

Lunedì 25/09 Carlos: Il viaggio di Santana ore 21

Sala Sironi di Osnago

Il via alla stagione mercoledì 27 settembre