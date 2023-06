Molti cinema in pausa per l'estate, ma arriva il nuovo film della Pixar

Sono poche le sale in provincia che continuano a trasmettere nonostante la stagione estiva, ma alcune prime visioni arrivano: su tutte Elemental, il nuovo capolavoro animato della Pixar.

La trama di Elemental

In una cosmopolita città convivono le creature dei quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Una ragazza di fuoco, agile, dal carattere fiammante e dalle battute incendiarie, incontra un pacioso ragazzo d'acqua, che ama seguire il flusso della cose e prendere la vita come viene. Il film Pixar forse più apertamente romantico di sempre, sull'amore tra due opposti, è firmato da Peter Sohn, che aveva diretto il sottovalutato Il viaggio di Arlo. Il regista ha parlato del film come di un progetto in parte autobiografico, sulla complessità dell'integrazione e che riflette la sua esperienza del difficile incontro tra comunità di cultura diversa.

Il trailer

Lecco città

Al Nuovo Aquilone, terminate le prime visioni, c'è il cineforum del martedì all'aperto in piazza Garibaldi.

La programmazione

Martedì 27/06 Air ore 21.30

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 23/06 Minions 2 ore 21

Sabato 24/06 Elemental ore 21 (prima visione)

Domenica 25/06 Elemental ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/06 Elemental ore 21 (prima visione)

Mercoledì 28/06 Indiana Jones e il quadrante del destino ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 22/06 Passeggeri della notte ore 21*

Venerdì 23/06 Elemental ore 21 (prima visione)

Sabato 24/06 Elemental ore 21 (prima visione)

Domenica 25/06 Elemental ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 26/06 Mia ore 21*

Martedì 27/06 Elemental ore 21* (prima visione)

Mercoledì 28/06 Mia ore 21*

* ingresso per tutti a 3,50 euro

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 22/06 Le otto montagne ore 21.15

Sabato 24/06 Il grande giorno ore 21.15

Domenica 25/06 L'ultima notte di Amore ore 21.15