Brutto tempo? Niente paura, c'è il vecchio caro cinema con 66 proiezioni

Sono ben 66 le proiezioni programmate nelle sale cinematografiche lecchesi da giovedì 23 febbraio a mercoledì 1 marzo 2023, molte di prima visione. Ecco il palinsesto completo.

Lecco città

Al Palladium arriva uno straordinario Tom Hanks nell'amaro Non così vicino, ma c'è anche un'altra prima visione dedicata a un film di animazione. Per la Rassegna del giovedì spazio a un giallo/commedia.

La trama di Non così vicino

Dopo la morte della moglie, Otto, un sessantenne scorbutico e cocciuto, è costretto a lasciare il lavoro che ha svolto per quasi quarant'anni e per questo comincia a pensare di farla finita. Ogni suo tentativo di uccidersi, però, viene sventato o mandato a monte dalle intromissioni dei suoi nuovi vicini, esuberanti e chiassosi, con cui poco per volta finisce per fare amicizia.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 23/02 Omicidio nel West End ore 21

Venerdì 24/02 Non così vicino ore 21 (prima visione)

Sabato 25/02 Mummie a spasso nel tempo ore 18 (prima visione)

Sabato 25/02 Non così vicino ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Mummie a spasso nel tempo ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 26/02 Non così vicino ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/02 Non così vicino ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone la prima visione è un film toccante, The Whale, diretto da Darren Aronofsky e interpretato da Brendan Fraser. Torna domenica 26 febbraio l'appuntamento con la Cinemerenda, la proposta in oratorio dedicata alle famiglie e ai bambini. Alle 15.30 sullo schermo sarà proiettato A spasso col panda, a seguire la merenda.

La programmazione

Giovedì 23/02 ?The Whale ore 21 (prima visione)

Venerdì 24/02 The Whale ore 21 (prima visione)

Sabato 25/02 ?The Whale ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 ?A spasso col panda ore 15.30

Domenica 26/02 ?The Whale ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 28/02 Profeti * ore 16, ore 21

* Il regista Alessio Cremonini in sala

La trama di The Whale

Charlie è un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto.

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo è il momento dell'acclamato La stranezza, con Toni Servillo e Ficarra e Picone.

Mercoledì 01/03 La stranezza ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 23/02 La stranezza ore 21

Sabato 25/02 ?Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 ?Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 23/02 Le buone stelle - Broker ore 21

Venerdì 24/02 Le buone stelle - Broker ore 21

Sabato 25/02 Argonuts ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Argonuts ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 28/02 Ninja Baby ore 21

Mercoledì 01/03 Ninja Baby ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 25/02 Gli spiriti dell'isola ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Gli spiriti dell'isola ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/02 Frankestein Junior Night ore 21

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 24/02 Io sono l'abisso ore 21

Sabato 25/02 Antman & Wasp Quantumania ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Mummie a spasso nel tempo ore 17 (prima visione)

Domenica 26/02 Antman & Wasp Quantumania ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 23/02 La notte del 12 ore 15, ore 21

Venerdì 24/02 Saint Omer ore 21

Sabato 25/02 Mummie a spasso nel tempo ore 17.30 (prima visione)

Sabato 25/02 Gli spiriti dell'isola ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Mummie a spasso nel tempo ore 16 (prima visione)

Domenica 26/02 Gli spiriti dell'isola ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/02 Saint Omer ore 21

Martedì 28/02 Gli spiriti dell'isola ore 15*, ore 21* (prima visione)

* ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 24/02 The son ore 21* (prima visione)

Sabato 25/02 The son ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 The son ore 18 (prima visione)

Lunedì 27/02 Saint Omer ore 15, ore 21

* lingua originale con sottotitoli

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 23/02 Babylon ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 24/02 Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 21 (prima visione)

Sabato 25/02 Le otto montagne ore 16.30

Sabato 25/02 Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 21 (prima visione)

Domenica 26/02 Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 16.30 (prima visione)

?Domenica 26/02 Le otto montagne ore 20.30

Lunedì 27/02 Siccità ore 15, ore 21

Martedì 28/02 La città incantata ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 26/02 L'ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri ore 16

Domenica 26/02 ?Un bel mattino ore 18.15, ore 21 (prima visione)