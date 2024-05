Cosa c'è nei cinema lecchesi: 'Il pianeta delle scimmie' e molto altro

In questa settimana si riduce leggermente l'offerta di prime visioni nelle sale del territorio in avvicinamento alla stagione estiva, ma nel Lecchese sono comunque in cartellone diversi titoli interessanti, a cominciare dall'ultimo episodio della saga - rilanciata negli ultimi anni - del Pianeta delle scimmie.

La trama de Il regno del pianeta delle scimmie

Il regista Wes Ball dà nuova vita all'epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il trailer

Palladium

Prima visione all'insegna dell'adrenalina con il quinto episodio della saga Mad Max, iniziata 45 anni fa.

Il regista australiano George Miller, alla veneranda età di 79 anni, dirige questo prequel di Mad Max che vede al centro il personaggio dell'Imperatrice Furiosa.

Venerdì 24/05 Furiosa: A Mad Max Saga ore 21 (prima visione)

Sabato 25/05 Furiosa: A Mad Max Saga ore 21 (prima visione)

Domenica 26/05 Furiosa: A Mad Max Saga ore 17, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/05 Furiosa: A Mad Max Saga ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

In cartellone ancora Il gusto delle cose, che tratta il tema del cibo e della cucina non come competizione, ma condivisione di sapere. Spazio anche al documentario diretto da Costanza Quatriglio Il cassetto segreto, una storia che parte dalla Sicilia e fa il giro del mondo. Terza prima visione settimanale I dannati, film di guerra a regia di Roberto Minervini.

Giovedì 23/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Venerdì 24/05 Il cassetto segreto ore 21 (prima visione)

Sabato 25/05 I dannati ore 21 (prima visione)

Domenica 26/05 I dannati ore 17.30 (prima visione)

Domenica 26/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

_____________________

Cenacolo Francescano

Non sono in programma eventi cinematografici

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non sono in programma eventi cinematografici

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 23/05 Priscilla ore 21

Venerdì 24/05 Priscilla ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 25/05 Bob Marley - One love ore 21

Domenica 26/05 Bob Marley - One love ore 16, ore 21

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 24/05 Il regno del pianeta delle scimmie ore 21 (prima visione)

Sabato 25/05 Il regno del pianeta delle scimmie ore 21 (prima visione)

Domenica 26/05 Il regno del pianeta delle scimmie ore 21 (prima visione)

Mercoledì 29/05 La sala professori ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 23/05 Tatami ore 15, ore 21

Venerdì 24/05 Gloria ore 21

Sabato 25/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Domenica 26/05 Il gusto delle cose ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/05 Gloria ore 21

Martedì 28/05 Il gusto delle cose ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 29/05 Anselm ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Domenica 26/05 Anselm ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/05 Another end, ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Mercoledì 29/05 Campioni ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 23/05 Felicità ore 21

Venerdì 24/05 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Sabato 25/05 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Domenica 26/05 Back to black ore 16.30 (prima visione)

Domenica 26/05 C'era una volta in Bhutan ore 20.30 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 26/05 Il gusto delle cose ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 27/05 Il gusto delle cose ore 21** (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano