Il cinema abita in provincia di Lecco: 64 spettacoli in una settimana

Ultimi giorni per vedere Super Mario Bros nel territorio. Altri titoli di punta, in una settimana in cui si contano ben 64 spettacoli, sono Air e Il Sol dell'Avvenire. Come film della settimana abbiamo scelto l'ultimo lavoro di Rocco Papaleo, Scordato. Pubblichiamo di seguito l'intera programmazione per la settimana nelle sale lecchesi.

La trama di Scordato

Orlando accorda pianoforti. Un giorno incontra Olga, fisioterapista appassionata di canto che gli chiede di vedere una sua foto da giovane per poter risolvere la sua contrattura "emotiva". Il risultato sarà un viaggio nel passato, carico di ferite e rapporti rimasti sospesi.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, ultima possibilità per ammirare il flm dedicato al mondo di Super Mario Bros, un blockbuster di livello mondiale. Torna anche Air, la storia delle scarpe create da Michael Jordan. Giovedì il film dei Ragni di Lecco dedicato al grande Casimiro Ferrari.

La programmazione

Giovedì 27/04 Il Ragno della Patagonia ore 17.30*, ore 20.30*

Venerdì 28/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Sabato 29/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Super Mario Bros. Il film ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05 Super Mario Bros. Il film ore 18, ore 21 (prima visione)

* Ingresso libero

Al Nuovo Aquilone prosegue la programmazione del film che segna il ritorno nelle sale di Nanni Moretti. La rassegna di cineforum torna il 2 maggio.

La programmazione

Giovedì 27/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Venerdì 28/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Sabato 29/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Il Sol dell'Avvenire ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Martedì 02/05 Saint Omer ore 16, ore 21*

* Esaurito

Al Cenacolo Francescano si è conclusa la rassegna inverno/primavera 2023.

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 29/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 27/04 The Fabelmans ore 21

Venerdì 28/04 The Fabelmans ore 21

Sabato 29/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Air - La storia del grande salto ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05 Air - La storia del grande salto ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/05 Non così vicino ore 21

Mercoledì 03/05 Non così vicino ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Giovedì 27/04 Sì, Chef! La Brigade ore 21

Sabato 29/04 Scordato ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Scordato ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 28/04 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Sabato 29/04 I tre moschiettieri: D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 I tre moschiettieri: D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 27/04 Le vie scarlatte ore 15, ore 21

Venerdì 28/04 Tar ore 21

Sabato 29/04 Super Mario Bros. Il film ore 17 (prima visione)

Sabato 29/04 Scordalo ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Super Mario Bros. Il film ore 16.30 (prima visione)

Domenica 30/04 Scordalo ore 18.15*, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05? Super Mario Bros. Il film ore 16.30 (prima visione)

Lunedì 01/05 Tar ore 21

Martedì 02/05 Armageddon Time ore 15*, ore 21*

Mercoledì 03/05 The quiet girl ore 20.45 **

* ingresso per tutti a 5 euro

** Presenta Gabriele Lingardi, giornalista e critico cinematografico, con la psicologa esperta in ambito adottivo Sara Donadoni

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 28/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Sabato 29/04 Super Mario Bros. Il film ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Super Mario Bros. Il film ore 16 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

Rassegna conclusa

Jolly Olginate

Venerdì 28/04 Air - La storia del grande salto ore 21 (prima visione)

Sabato 29/04 Air - La storia del grande salto ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 30/04 Air - La storia del grande salto ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 01/05 Air - La storia del grande salto ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 29/04 Il Sol dell'Avvenire ore 21* (prima visione)

Domenica 30/04 Il Sol dell'Avvenire ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Mercoledì 03/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo