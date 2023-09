Quante prime visioni nelle sale cinematografiche lecchesi

Prezzo non disponibile

Dal 28/09/2023 al 04/10/2023

Una settimana ricchissima di titoli nelle sale cinematografiche lecchesi. Tante le prime visioni in programma: resiste ancora Oppenheimer, così come Io capitano. Le novità sono il noir Assassinio a Venezia e Felicità. Al via anche diverse rassegne di cineforum autunnali.

La trama di Assassinio a Venezia

Hercule Poirot si ritira a Venezia. Un giorno accetta con riluttanza di partecipare a una seduta spiritica, ma quando uno degli ospiti viene assassinato, entra in un mondo inquietante di ombre e segreti.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Giovedì si parte con il film inaugurale della rassegna "I giovedì del Palladium" ricca di 10 titoli. Il primo è Close, film franco/belga che narra di un'amicizia fra due ragazzini tredicenni che viene sporcata dai pregiudizi e dal malanimo delle persone che li circondano. Come prima visione si prosegue nella produzione di Kennet Branagh che continua a proporre i gialli di Agatha Christie in versione moderna. Dopo l'Orient Express e il Nilo è la volta di Venezia a ospitare una storia tinta di... giallo! Reel Rock (4 ottobre) è un'iniziativa di Itaca (quelli del Banff).

Giovedì 28/09 Close ore 21

Venerdì 29/09 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Sabato 30/09 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Assassinio a Venezia ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 02/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Mercoledì 04/10 Reel Rock 2023 ore 21

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Prosegue la programmazione di Io capitano di Matteo Garrone, che rappresenterà l'Italia alle nomination per il miglior film straniero ai prossimi Oscar. Tra le prime visioni arriva Felicità di Micaela Ramazzotti. Cineforum dal 24 ottobre. Il 3 ottobre secondo appuntamento con il cineforum del progetto Vocate.

Giovedì 28/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/09 Felicità ore 21 (prima visione)

Sabato 30/09 Felicità ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Felicità ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Io capitano ore 21 (prima visione)

Lunedì 02/10 Io capitano ore 17, ore 21 (prima visione)

Martedì 03/10 Le meraviglie ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

La stagione ripartirà a inizio ottobre con le prime visioni e e il cineforum

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 28/09 Rapito ore 21

Venerdì 29/09 Rapito ore 21

Sabato 30/09 Barbie ore 21

Domenica 01/10 Barbie ore 15.30, ore 21

Martedì 03/10 Plan 75 ore 21

?Mercoledì 04/10 Plan 75 ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Domenica 01/10 Oppenheimer ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 29/09 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Sabato 30/09 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

?Mercoledì 04/10 Barbie ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 28/09 Jannacci, vengo anch'io ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/09 Last film show ore 21 (prima visione)

Sabato 30/09 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Assassinio a Venezia ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 02/10 Last film show ore 21 (prima visione)

Martedì 03/09 Assassinio a Venezia ore 15*, ore 21* (prima visione)?

Mercoledì 04/10 Veermer. The greatest exhibition ore 21 (prima visione)?

* Ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 29/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 30/09 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 01/10 Oppenheimer ore 18 (prima visione)

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Sabato 30/09 Io capitano ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 29/09 Oppenheimer ore 21

Sabato 30/09 Oppenheimer ore 16.30, ore 21

Domenica 01/10 Oppenheimer ore 16.30, ore 20.30

Lunedì 02/10 Il ritorno di Casanova ore 15, ore 21

Martedì 03/10 Veermer. The greatest exhibition ore 21 (prima visione)?

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 30/09 Io capitano ore 21* (prima visione)

Domenica 01/10 Io capitano ore 18.15, ore 21 (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo