Nel primo weekend di luglio Indiana Jones sbarca anche nei cinema lecchesi

Cinema aperti per l'estate. Arriva l'attesissimo quinto episodio della saga più amata, quella di Indiana Jones: l'80enne Harrison Ford, in alcune parti ringiovanito dall'intelligenza artificiale, torna a vestire il cappello e maneggiare la frusta per emozionare il pubblico.

La trama di Indiana Jones e il quadrante del tempo

Siamo nel 1969, nei frenetici giorni dell'Allunaggio, Indiana Jones è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborano persino con la Nasa.

Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il professor Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un'abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy. Si tratta del cosiddetto Quadrante di Archimede, un dispositivo che si dice possieda la straordinaria capacità di individuare le fratture temporali. Helena è riuscita a rubare il quadrante ed è fuggita rapidamente dal paese, decisa a venderlo al miglior offerente. Tra questi ultimi anche Voller, in compagnia del suo lacché Klaber (Boyd Holbrook). In tutto questo l'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) segue la situazione e deve capire da che parte stare...

Il trailer

Lecco città

Il Nuovo Aquilone, dopo le prime visioni, manda in archivio anche il cineforum estivo del martedì all'aperto. Dal 5 luglio in piazza Garibaldi arriva l'atteso Lecco Film Festival 2023.

La programmazione

05/07 Il vagabondo ore 21

A seguire cortometraggi di Mabel Normand

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Sabato 01/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21 (prima visione)

Domenica 02/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 29/06 Mia ore 21*

Venerdì 30/06 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21 (prima visione)

Sabato 01/07 Elemental ore 17* (prima visione)

Sabato 01/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21 (prima visione)

Domenica 02/07 Elemental ore 16 (prima visione)

Domenica 02/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 03/07 La cospirazione del Cairo ore 21*

Martedì 04/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21* (prima visione)

Mercoledì 05/07 La cospirazione del Cairo ore 21*

* ingresso per tutti a 3,50 euro

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 30/06 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21.15 (prima visione)

Sabato 01/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 211.5 (prima visione)

Domenica 02/07 Indiana Jones e il quadrante del tempo ore 21.15 (prima visione)