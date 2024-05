Film italiani e di qualità: cosa vedere nei cinema di Lecco e provincia

Prima settimana di giugno che regala qualche chicca cinematografica e diversi titoli italiani di prima visione nelle sale della nostra provincia.

La trama di Marcello mio

Chiara Mastroianni dirige un saggio poetico gioiosamente esagerato e profondamente sincero, prendendosi dei rischi e regalando cinefilia viva.

Dopo una sigaretta e una canzone, Chiara Mastroianni si veste da uomo e ‘diventa’ suo padre Marcello. Davanti allo specchio si incolla i baffi, infila gli occhiali e il cappello e si mette a parlare in italiano. Fuori Parigi scorre sotto i suoi passi, intorno i suoi cari si inquietano. Il suo gesto interroga, infastidisce e turba sua madre, Catherine Deneuve, i suoi ex più emblematici, Benjamin Biolay e Melvil Poupaud, e la regista Nicole Garcia, che con Chiara progettava di girare un film. Soltanto Fabrice Luchini, partner di casting, si mostra entusiasta alla maniera di un bambino, prende il gioco sul serio e abbraccia il senso di meraviglia che ne deriva. Alla 'commedia umana' si aggiungono un soldatino britannico, che attende invano il ritorno dell'amato, e un cocker, 'ponte' tra Roma e Parigi, tra il ruolo e la vertigine d'identità.

Il trailer

Palladium

Per la prima visione serale, la sala propone Vangelo secondo Maria. Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman sono Maria e Giuseppe in questo film che si ispira all'omonimo romanzo edito nel 1979 della scrittrice Barbara Alberti. Domenica 2 giugno ultimo passaggio per il nuovo episodio di Mad Max.

Giovedì 30/05 Vangelo secondo Maria ore 21 (prima visione)

Venerdì 31/05 Vangelo secondo Maria ore 21 (prima visione)

Sabato 01/06 Vangelo secondo Maria ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 Furiosa: A Mad Max saga ore 17 (prima visione)

Domenica 02/06 Vangelo secondo Maria ore 21 (prima visione)

Lunedì 03/06 Vangelo secondo Maria ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

In cartellone ancora I dannati, film di guerra a regia di Roberto Minervini. Chiara Mastroianni sorprende con un film poetico in cui si cala nei panni del padre in Marcello mio.

Giovedì 30/05 I dannati ore 21 (prima visione)

Venerdì 31/05 Marcello mio ore 21 (prima visione)

Sabato 01/06 Marcello mio ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 Marcello mio ore 17.30 (prima visione)

Domenica 02/06 I dannati ore 21 (prima visione)

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 31/05 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 21 (prima visione)

Sabato 01/06 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 17 (prima visione)

Mercoledì 05/06 Back to black ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 30/05 Gloria! ore 15, ore 21

Venerdì 31/05 Una spiegazione per tutto ore 21

Sabato 01/06 Challengers ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 Challengers ore 21 (prima visione)

Lunedì 03/06 Una spiegazione per tutto ore 21

Martedì 04/06 Challengers ore 15*, ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 31/05 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Sabato 01/06 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 C'era una volta in Bhutan ore 18 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 30/05 Back to black ore 21

Venerdì 31/05 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Sabato 01/06 Il gusto delle cose ore 21 (prima visione)

Domenica 02/06 Il gusto delle cose ore 16.30 (prima visione)

Domenica 02/06 C'è ancora domani ore 20.30

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 01/06 I dannati ore 21* (prima visione)

Domenica 02/06 I dannati ore 18.15, ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo