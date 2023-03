Cinema: nella settimana prima di Pasqua spazio a "L'ultima notte di Amore"

Mentre si attende la Pasqua, che vedrà l'arrivo di Super Mario Bros. Il film, l'offerta nelle sale della provincia è come sempre ottima. Vi presentiamo il palinsesto completo. Come film della settimana abbiamo scelto L'ultima notte di Amore con Favino, presente in molte sale.

La trama di L'ultima notte di Amore

Un tenente di polizia di nome Franco Amore la notte prima del suo pensionamento viene chiamato per indagare sulla scena del crimine in cui il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, tornano le avventure dell'assassino in nero numero uno al mondo, interpretato da Keanu Reeves.

La programmazione

Giovedì 30/03 Sì, chef! - La brigdade ore 21

Venerdì 31/03 John Wick 4 ore 21 (prima visione)

Sabato 01/04 John Wick 4 ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 John Wick 4 ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 03/04 John Wick 4 ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone il cineforum "La verità dentro la finzione" torna l'11 aprile. Per le prime visioni spazio a Il ritorno di Casanova con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.

La programmazione

Giovedì 30/03 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Venerdì 31/03 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Sabato 01/04 Il ritorno di Casanova ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 Il ritorno di Casanova ore 17.30, ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Cenacolo Francescano la rassegna del mercoledì va in pausa fino al 12 aprile, quando verrà proposto Il grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo.

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 30/03 Io vivo altrove ore 21

Venerdì 31/03 Io vivo altrove ore 21

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 04 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Mercoledì 05/03 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Sabato 01/04 Everything everywhere all at once ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 Everything everywhere all at once 17, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 30/03 Decision to leave ore 15, ore 21

Venerdì 31/03 L'innocente ore 21

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 17 (prima visione)

Sabato 01/04 Everything everywhere all at once ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 18 (prima visione)

Domenica 02/04 Everything everywhere all at once ore 21 (prima visione)

Lunedì 03/04 L'innocente ore 21

Martedì 04/04 Everything everywhere all at once ore 15*, ore 21*

Mercoledì 05/04 Perugino. Rinascimento immortale ore 21

* ingresso 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 18 (prima visione)

Lunedì 03/04 Close ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 30/03 The Plane ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 03/04 Le otto montagne ore 15, ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 01/04 L'ultima notte di Amore ore 21*

Domenica 02/04 L'ultima notte di Amore ore 18.15, ore 21

Mercoledì 05/04 L'ultima notte di Amore ore 21

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo