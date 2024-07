Il 'Lecco Film Fest' entra nel vivo, ma c'è spazio anche per le prime visioni

Nelle sale e nelle piazze lecchesi non mancano le opportunità di godere di un bel film. Mentre entra nel vivo il Lecco Film Fest, segnaliamo tra le prime visioni Fuga in Normandia oltre al già campione di incassi Inside Out 2.

La trama di Fuga in Normandia

Interpretato dai premi Oscar Michael Caine e Glenda Jackson e ispirato a fatti realmente accaduti, il film mette in scena la 'grande fuga' dell'ottantenne Bernie Jordan che, per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia, scappa dalla casa di riposo in cui vive con la moglie per unirsi ad altri veterani di guerra e commemorare i compagni caduti. La notizia fa il giro del mondo e il veterano finisce in prima pagina. Ma in prima pagina, viene raccontata solo una parte della storia.

Il trailer

Nuovo Cinema Aquilone

Spazio al Lecco Film Fest 2024 nel segno di 'Signora Libertà', con proiezioni in sala e in piazza Garibaldi sino a domenica. Poi, martedì, spazio al cineforum estivo.

Giovedì 4 luglio Pater familias ore 15.30*

Giovedì 4 luglio Mi fanno male i capelli ore 21* (piazza Garibaldi)

Venerdì 05/07 Salvatore Giuliano ore 15.30*

Venerdì 05/07 Non riattaccare ore 21* (piazza Garibaldi)

Sabato 06/07 Lazzaro felice ore 15.30*

Sabato 06/07 Volare ore 21* (piazza Garibaldi)

Domenica 07/07 Gli oceani sono i veri continenti ore 15.30*

Domenica 07/07 La chimera ore 21* (piazza Garibaldi)

Martedì 09/07 The Holdovers ore 21.30*

* ingresso libero

_____________________

Oratorio di Belledo

Giovedì 04/07 Coach Carter ore 21

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Sabato 06/07 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Domenica 07/07 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 04/07 Fuga in Normandia ore 21* (prima visione)

Venerdì 05/07 Inside Out 2 ore 21 (prima visione)

Sabato 06/07 Inside Out 2 ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/07 Inside Out 2 ore 17.30 (prima visione)

Domenica 07/07 Fuga in Normandia ore 21* (prima visione)

Lunedì 08/07 Fuga in Normandia ore 21* (prima visione)

Martedì 09/07 Inside Out 2 ore 21** (prima visione)

* ingresso 3,5 euro

** Ingresso 5 euro

_____________________

Sala Sironi Osnago

Sabato 06/07 Zamora ore 21.30 (all'aperto)

Domenica 07/07 Zamora ore 21.30 (all'aperto)

Mercoledì 10 luglio Il caso Goldman ore 21.30 (all'aperto)