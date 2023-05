La ricca offerta settimanale dei cinema della provincia di Lecco

È ancora Nanni Moretti, con Il Sol dell'Avvenire, il protagonista assoluto al botteghino (e a livello di critica). Come film della settimana abbiamo scelto Guardiani della galassia 3. Pubblichiamo di seguito l'intera programmazione per la settimana nelle sale lecchesi.

La trama di Guardiani della galassia Vol. 3

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios, la nostra amata banda di reietti ha assunto un aspetto un po' diverso, negli ultimi tempi. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve tenere insieme i membri del suo team per difendere l'universo e proteggere uno di loro. Dopo gli ultimi eventi, i Guardiani si sono stabiliti a Knowhere e si stanno ancora ambientando, quando le loro vite vengono nuovamente sottoposte a eventi turbolenti. A minare un equilibrio già di per sé fragile è il passato di Rocket e sarà compito proprio di Peter Quill riunire il team per mettere in salvo il loro compagno di avventure. Una missione che, se non verrà completata con successo, potrebbe anche mettere fine ai Guardiani così come li conosciamo.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, l'ultimo capitolo della Disney e dell'infinita saga degli eroi Marvel, il capitolo che chiude la trilogia dei guardiani della galassia.

La programmazione

Venerdì 05/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Sabato 06/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone prosegue la rassegna di cineoforum del martedì, mentre per le prime visioni c'è l'ultimo film, quasi un'autobiografia, del maestro Pupi Avati.

La programmazione

Giovedì 04/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Sabato 06/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/05 Le vele scarlatte ore 16, ore 21*

* Esaurito

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 04/05 Non così vicino ore 21

Venerdì 05/05 Non così vicino ore 21

Sabato 06/05 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 I tre moschettieri: D'Artagnan ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/05 Empire of light ore 21

Mercoledì 10/05 Empire of light ore 21

Auditorium Casatenovo

Giovedì 04/05 Grazie ragazzi ore 15

Sabato 06/05 Il Sol dell'Avvenire ore 16, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Venerdì 05/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Sabato 06/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Guardiani della galassia Vol. 3 ore 21 (prima visione)

Mercoledì 10/05 Grazie ragazzi ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 04/05 Tàr ore 15, ore 21

Venerdì 05/05 Un uomo felice ore 21

Sabato 06/05 Il Sol dell'Avvenire ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Il Sol dell'Avvenire ore 16.30, ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/05 Un uomo felice ore 21

Martedì 09/05 Il Sol dell'Avvenire ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 10/05 Le buone stelle ore 20.45*

* ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 05/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Sabato 06/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Il Sol dell'Avvenire ore 18 (prima visione)

Lunedì 08/05 Profeti ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

Jolly Olginate

Venerdì 05/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)

Sabato 06/05 Il Sol dell'Avvenire ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/05 Il Sol dell'Avvenire ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Domenica 07/05 Super Mario Bros. Il film ore 16 (prima visione)

Domenica 07/05 Il Sol dell'Avvenire ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/05 Il Sol dell'Avvenire ore 21 (prima visione)