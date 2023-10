Quante prime visioni in provincia: la programmazione nei cinema

C'è l'imbarazzo della scelta questa settimana nei cinema lecchesi. Moltissimi gli spettacoli di prima visione, con Assassinio a Venezia a fare la voce da padrone ma ecco anche La casa dei fantasmi e il nuovo episodio dedicato alle Tartarughe Ninja. Spazio anche a rassegne di cineforum di qualità.

La trama de La casa dei fantasmi

Una donna e suo figlio si trasferiscono in una villa abbandonata per trasformarla in un albergo, ma scoprono che è infestata da fantasmi. Assumono così un gruppo di cosiddetti esperti spirituali per liberare la loro casa da presenze maligne.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Per la rassegna "I giovedì del Palladium" What's love?, commedia dai buoni sentimenti. Prime visioni: prosegue la programmazione di Assassinio a Venezia con il commissario Poirot.

Giovedì 05/10 What's love? ore 21

Venerdì 06/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Sabato 07/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Assassinio a Venezia ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Prosegue la programmazione di Io capitano di Matteo Garrone, che rappresenterà l'Italia alle nomination per il miglior film straniero ai prossimi Oscar. Spazio anche a Felicità di Micaela Ramazzotti.

Giovedì 05/10 Io capitano ore 21 (prima visione)

Venerdì 06/10 Felicità ore 21 (prima visione)

Sabato 07/10 Felicità ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Felicità ore 17.30 (prima visione)

Domenica 08/10 Io capitano ore 21 (prima visione)

_____________________

Cenacolo Francescano

La rassegna "Ciak Cenacolo" prenderà il via il prossimo 18 ottobre

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 05/10 Barbie ore 21

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 05/10 Plan 75 ore 21

Venerdì 06/10 Plan 75 ore 21

Sabato 07/10 La casa dei fantasmi ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 La casa dei fantasmi ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 10/10 L'amore secondo Dalva ore 21

Mercoledì 11/10 L'amore secondo Dalva ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 07/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Assassinio a Venezia ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Sabato 07/10 Tartarughe Ninja - Caos mutante ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Tartarughe Ninja - Caos mutante ore 17 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 06/10 Emily ore 21

Sabato 07/10 L'ultima luna di settembre ore 18 (prima visione)

Sabato 07/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

?Domenica 08/10 Assassinio a Venezia ore 16.30 (prima visione)

Domenica 08/10 L'ultima luna di settembre ore 18.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 09/10 Emily ore 21

Martedì 10/10 L'ultima luna di settembre ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 11/10 Enzo Jannacci - Vengo anch'io ore 21

* Ingresso a 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 06/10 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Sabato 07/10 Oppenheimer ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Oppenheimer ore 18 (prima visione)

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 05/10 Barbie ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 05/10 Ponyo sulla scogliera ore 21

Venerdì 06/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Sabato 07/10 Tartarughe Ninja - Caos mutante ore 16.30 (prima visione)

Sabato 07/10 Assassinio a Venezia ore 21 (prima visione)

Domenica 08/10 Tartarughe Ninja - Caos mutante ore 16.30 (prima visione)

Domenica 08/10 Assassinio a Venezia ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 09/10 Stranizza d'amuri ore 15, ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 07/10 Oppenheimer ore 21* (prima visione)

Domenica 08/10 Oppenheimer ore 20 (prima visione)

* con presentazione della critica Maddalena Colombo