Anche nei cinema lecchesi questa settimana film a soli 3,5 euro

Settimana speciale nelle sale lecchesi aperte (diverse hanno chiuso per la pausa estiva). Per la quarta edizione di 'Cinema in festa', dal 9 al 13 giugno nelle sale aderenti tutti i film sono a 3,50 euro. L'iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano.

Da segnalare l'arrivo dell'ultimo titolo di Yorgos Lanthimos, che ai recenti Oscar ha visto assegnare quattro statuette al suo Povere creature.

La trama di Kinds of kindness

Tre storie ruotano attorno a un uomo che cerca di prendere il controllo della propria vita, a un poliziotto la cui moglie sembra un'altra persona e a una donna che cerca una persona con una capacità speciale.

Il trailer

Palladium

Per la prima visione serale il Palladium propone Kinds of kindness, ultimo film di Yorgos Lanthimos in Concorso al Festival di Cannes 2024.

Venerdì 07/07 Kinds of kindness ore 21 (prima visione)

Sabato 08/06 Kinds of kindness ore 21 (prima visione)

Domenica 09/06 Kinds of kindness ore 17*, ore 21* (prima visione)

Lunedì 10/06 Kinds of kindness ore 21* (prima visione)

* Ingresso a 3,50 euro

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

In cartellone per le prime visioni C'era una volta in Bhutan. Giovedì e lunedì due film di qualche mese fa a prezzi speciali.

Giovedì 06/06 Il ragazzo e l'airone ore 21 (4 euro)

Venerdì 07/07 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Sabato 08/06 C'era una volta in Bhutan ore 21 (prima visione)

Domenica 09/06 C'era una volta in Bhutan ore 17.30*, ore 21* (prima visione)

Martedì 11/06 Io capitano ore 21.30*

* Ingresso a 3,50 euro

_____________________

Nel territorio

Cinema Bellano

Venerdì 07/07 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 21 (prima visione)

Sabato 08/06 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 17 (prima visione)

Sabato 08/06 Furiosa: a Mad max saga ore 21 (prima visione)

Domenica 09/06 Me contro te, il film: Operazione Spie ore 21 (prima visione)

Mercoledì 12/06 Back to black ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 06/06 Una spiegazione per tutto ore 15, ore 21

Venerdì 07/07 Lezione per leggere e interpretare i film (con Gabriele Lingiardi) ore 21

Sabato 08/06 Priscilla ore 21

Domenica 09/06 Priscilla ore 18, ore 21

Lunedì 10/06 Troppo azzurro ore 21

Martedì 11/06 Priscilla ore 21

Mercoledì 12/06 Buena vista social club ore 21

* Ingresso a 3,50 euro

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 08/06 C'era una volta in Bhutan ore 21* (prima visione)

Domenica 09/06 C'era una volta in Bhutan ore 18.15, ore 21 (prima visione)

* proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo