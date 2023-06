Tra prime visioni e rassegne all'aperto, il cinema non si ferma

Mentre alcune sale sono già in pausa estiva, non mancano le prime visioni nel territorio e le rassegne all'aperto. Come film della settimana abbiamo scelto Rapito di Marco Bellocchio.

La trama di Rapito

Rapito, film diretto da Marco Bellocchio, racconta la storia di un bambino ebreo, Edgardo Mortara (Enea Sala), che nel 1858, all’età di sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico.

Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi. Secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (Paolo Pierobon).

Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone e Edgardo cresce nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica.

Sullo sfondo di un’epoca in cui la Chiesa sta perdendo parte del suo potere e le truppe sabaude conquistano Roma, una famiglia sta lottando per ricongiungersi.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, continua la trasposizione live action del classico della Disney La Sirenetta.

La programmazione

Venerdì 09/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Sabato 10/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

Domenica 11/06 La Sirenetta ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 12/06 La Sirenetta ore 21 (prima visione)

* Dall'11 al 15 giugno, in occasione della Festa del cinema, tutti i film saranno a 3,50 euro.

_____________________

Al Nuovo Aquilone, per le prime visioni, c'è l'ultimo di Davide Gentile, Denti da squalo, che annovera nel proprio cast Claudio Santamaria e Virginia Raffaele. Per il cineforum in piazza Garibaldi, martedì, appuntamento con Antonio Albanese.

La programmazione

Venerdì 09/06 Denti da squalo ore 21 (prima visione)

Sabato 10/06 Denti da squalo ore 21 (prima visione)

Domenica 11/06 Denti da squalo ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 13/06 Grazie ragazzi ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Auditorium Casatenovo

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 09/06 Air ore 21

Sabato 10/06 Fast X ore 21 (prima visione)

Domenica 11/06 Fast X ore 17.30, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 08/06 Tutto in un giorno ore 21

Venerdì 09/06 Ritorno a Seoul ore 17

Sabato 10/06 Rapito ore 21

Domenica 11/06 Rapito ore 18*, ore 21*

Lunedì 12/06 Ritorno a Seoul ore 21*

Martedì 13/06 Rapito ore 21*

Mercoledì 14 Ritorno a Seoul ore 21*

* Dall'11 al 15 giugno, in occasione della Festa del cinema, tutti i film saranno a 3,50 euro.

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Non ci sono eventi in programma

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 09/06 Rapito ore 21.15 (prima visione)

Sabato 10/06 Rapito ore 21.15 (prima visione)

Domenica 11/06 Rapito ore 21.15 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Non ci sono eventi in programma