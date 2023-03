Quante prime visioni nei cinema lecchesi: il palinsesto della settimana

Decine di spettacoli anche nella settimana tra giovedì 9 e mercoledì 15 marzo nelle sale cinematografiche lecchesi. Molte prime visioni, tengono banco due titoli acclamati come The Whale e Non così vicino. Ecco il palinsesto completo. Come film della settimana abbiamo scelto Creed III.

La trama di Creed III

Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha prosperato sia nella sua carriera sia nella vita familiare. Quando un amico d'infanzia ed ex prodigio di boxe, Damien Anderson, riappare dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita la sua possibilità sul ring. Il faccia a faccia tra ex amici è più di una semplice rissa. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damien, un combattente che non ha nulla da perdere.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, c'è Creed III, che prosegue la saga del figlio dello storico rivale di Rocky iniziata nel 2015 e proseguita nel 2018. Va avanti la rassegna del giovedì.

La programmazione

Giovedì 09/03 Tuesday Club - Il Talismano della Felicità ore 21

Venerdì 10/03 Creed III ore 21 (prima visione)

Sabato 11/03 Creed III ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 Creed III ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/03 Creed III ore 21 (prima visione)

_____________________

Al Nuovo Aquilone ci sono le "Frankestein Junior Night". Il capolavoro di Mel Brooks Frankenstein Junior torna infatti in sala giovedì 9 e venerdì 10 marzo. Sullo schermo, per le prime visioni, c'è ancora il film musicale di Todd Field, Tàr.

La programmazione

Giovedì 09/03 Frankenstein Junior ore 21

Venerdì 10/03 Frankenstein Junior ore 21

Sabato 11/03 Tàr ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 Tàr ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 14/03 Astolfo ore 16, ore 21*

* esaurito

_____________________

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo una pellicola drammatica prodotta tra Gran Bretagna e Ungheria.

Mercoledì 15/03 La Signora Harris va a Parigi ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 09/03 Maria e l'amore ore 21

Domenica 12/03 Mummie - A spasso nel tempo ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 09/03 Living ore 21

Venerdì 10/03 Living ore 21

Sabato 11/03 Ant Man and the Wasp: Quantumania ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 Ant Man and the Wasp: Quantumania ore 21 ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 14/03 Close ore 21

Mercoledì 15/03 Close ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 11/03 Non così vicino ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 Non così vicino ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Domenica 12/03 Me contro Te Missione Giungla ore 17 (prima visione)

Domenica 12/03 Creed III ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 09/03 Whitney - Una voce diventata leggenda ore 21

Venerdì 10/03 Profeti ore 21

Sabato 11/03 The Whale ore 17 (prima visione)

Sabato 11/03 Non così vicini ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 Non così vicini ore 16 (prima visione)

Domenica 12/03 The Whale ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 13/03 Profeti ore 21

Martedì 14/03 Non così vicini ore 15* (prima visione)

Martedì 14/03 The Whale ore 21* (prima visione)

Mercoledì 15/03 Everest senza ossigeno ore 21

* ingresso 5 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 11/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 The Whale ore 18 (prima visione)

Lunedì 13/03 Living ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 09/03 Maigret ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 10/03 Chiara ore 21

Sabato 11/03 The Whale ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 12/03 The Whale ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 13/03 Boiling Point - Il disastro è servito ore 15, ore 21

Martedì 14/03 Il castello errante di Howl ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 12/03 Decision to leave ore 18.15, ore 21 *

Lunedì 13/03 Decision to leave ore 21

Mercoledì 15/03 C'era una volta in Italia ore 21 **

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** regista in sala