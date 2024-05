Dal mercato europeo ai Mulini: cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Si rivede il sole nel cielo sopra Lecco e il weekend si annuncia godibile anche per gli appuntamenti outdoor. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 17 maggio 2024 a domenica 19 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri 5 consigli

PAROLE DI PIETRA - Gli alunni della 3BC del liceo classico Alessandro Manzoni di Lecco, con la guida didattico-scientifica del professor Marco Sampietro, invitano la popolazione alla serata dal titolo “Parole di pietra. Iscrizioni latine dal territorio lecchese (e non solo)”, che si terrà, a ingresso libero, venerdì 17 maggio alle ore 21 nell'aula magna del liceo in via XI Febbraio.

MERCATO EUROPEO - Più di 60 espositori sono attesi a Lecco nel fine settimana del 17-19 maggio, per animare il lungolago e l’area food allestita in Piazza Stoppani.

CONCERTO ALL'ALBA - Domenica 19 Maggio alle ore 7.00 del mattino, nella suggestiva cornice fra monti e lago del Pratone di Parè di Valmadrera, si terrà il concerto "Il Cinema di Spirabilia".

RUOTA PANORAMICA A COLICO - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

PALIO DEL BEATO SERAFINO - Riecco il Palio del Beato Serafino di Chiuso: appuntamento dal 17 al 25 maggio presso l'Oratorio del rione cittadino.

BARZANÒ BOOK FESTIVAL - Il Comune di Barzanò ripropone per la seconda edizione il Barzanò Book Festival, una settimana di iniziative diffuse sul territorio comunale dedicate al libro, alla lettura e alla narrazione, che coinvolgono diverse realtà locali con eventi mirati e pensati su misura per tutti.

VISITA ALLA CHIESA GIOIELLO - Cercate un monumento da visitare? Tutti alla scoperta del piccolo gioiello seicentesco della chiesetta di Santa Marzia, al Molinatto di Oggiono, grazie al progetto '12 Perle' voluto dalla diocesi di Milano per far conoscere meglio il patrimonio culturale ecclesiastico del nostro territorio.

GIORNATE DEI MULINI - Sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgeranno le 'Giornate dei Mulini'. Molino Maufet, Molino Seregni e Molino Murgana apriranno nuovamente le loro porte a grandi e piccini nel borgo di Villatico insieme alla Chiesa di San Bernardino e al Museo della Cultura Contadina.

PORTAMI AL LAGO - Tornami 'Portami al Lago' a Valmadrera. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 maggio al Pratone di Parè: uscite in barca a vela, noleggio Kayak e SUP, green volley, danza e kung fu tradizionale, ma anche dj set, concerto all'alba, salvataggio in acqua, escursione al Sasso di Preguda e tanto altro

MERCATINI DELL'ARTIGIANATO - Mercatini hobbistici e artigianato sul lungolago di Colico. Sabato 18 e domenica 19 maggio arriva in Piazza Garibaldi a Colico un mercatino interamente dedicato all'artigianato.

Qui gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

Attività all'aria aperta

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente