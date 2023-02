"Mutualismo: cibo, musica, idee" al circolo Arci

"Mutualismo: cibo, musica, idee". Questo il titolo dell'evento che sabato 4 febbraio si terrà presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell’Associazione di Mutuo Soccorso di Milano. A seguire: un gustoso aperitivo e un concerto blues-rock. "Sarà un incontro di musica condivisa per sostenere le attività solidali e mutualistiche dell’associazione milanese - spiegano i promotori dell'iniziativa - Un'importante occasione per riflettere sulle risposte alle serie conseguenze delle crisi sociali, sanitarie ed economiche che si riversano perlopiù su chi è in difficoltà economica".

Verranno illustrati storie e progetti di concreta solidarietà

A presentare le loro storie e i loro progetti, a partire dalle 19, tre diverse associazioni: l’Associazione di Mutuo Soccorso Milano nata dall'esperienza della brigata di solidarietà "Lena Modotti", attiva dal primo lockdown nella distribuzione di pacchi alimentari ad anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Insieme a loro, rappresentanti di "Adotta Una Famiglia", progetto congiunto di comune e parrocchia di Osnago, che dal 2011 sostiene chi è in difficoltà tramite il mutuo aiuto tra cittadini. Per l'intera durata dell’evento sarà presente un punto di raccolta alimentare del progetto per raccogliere beni di prima necessità.

Sarà partecipe anche la rete provinciale lecchese "Save The Food", impegnata nel contrasto alle marginalità e alla povertà alimentare, di cui fanno parte diverse realtà: dal circolo Arci Spazio Condiviso fino al Csv di Lecco, dalla Croce Rossa ad altri ancora. Dalle 21 al circolo si suona e si balla. Attesa sul palco la cover band Deloreantellers che si esibirà sul palco con pezzi blues/rock. "La cucina del circolo, per accompagnare, accenderà i suoi fuochi per saziare la fame di cibi genuini e biologici, prodotti da agricoltori e allevatori del territorio: street e finger food a prezzi popolari accompagneranno l’evento".

L'ingresso è libero: programma e location

Il programma dell'iniziativa prevede l'apertura del circolo dalle ore 17:30. Seguirà la la presentazione delle storie e dei progetti delle associazioni dalle 19, fino al concerto del Deloreantellers live alle 21. La location è il Circolo Arci La Lo.Co. di via Trieste e Osnago, all’interno dell’edificio della stazione di Osnago FS, raggiungibile facilmente in treno da Arcore, Monza, Lecco o Milano (30 min circa). In alternativa, ampio parcheggio per auto, moto e bici nelle vicinanze. L’accesso all’evento è gratis e aperto a tutti. Per entrare non sarà quindi necessaria la tessera Arci.