Cistite e benessere nella donna: convegno digitale

"Quando il bruciore fa male… cistite, stress e batteri” è il titolo del Tè della Salute organizzato da Synlab San Nicolò per mercoledì 26 maggio alle ore 17:30. Un convegno ancora una volta proposto in versione digitale, accessibile grazie a una semplice piattaforma da pc, tablet e smartphone.



A prendere parola in veste di relatori saranno Cristina Dallavalle – Specialista in Ginecologia e Giario Conti – Specialista in Urologia che affronteranno il tema con un focus sull’incidenza della cistite in età giovanile e in menopausa.

La cistite rappresenta senza dubbio un disturbo comune a tante donne: il convegno permetterà alle partecipanti di comprendere le cause che concorrono alla sua comparsa e di confrontarsi in forma diretta con i due specialisti, che forniranno una panoramica d’insieme sulla tematica e un prezioso supporto in risposta ai quesiti che emergeranno durante la serata.



Per ricevere il link a cui connettersi mercoledì 26 maggio, è sufficiente compilare il seguente form: https://bit.ly/2SLzaRo. Per assistenza al processo di registrazione, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa Sig.ra Elizabeth Rosazza - tel. 031/27641940 e-mail: elizabeth.rosazza@synlab.it