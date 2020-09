I cavalieri del Re

Domenica 20 settembre dalle 10 alle 17 il Forte di Fuentes di Colico aprirà le sue porte ai bambini. E alle loro famiglie. Infatti la “Corte del Drago” allestirà per loro un vero e proprio villaggio medioevale che avrà come quinta storica la fortezza spagnola del XVII Secolo gestita dal Museo della Guerra Bianca.

Sarà allestito il campo di Robin Hood, dove si potrà imparare a tirare con l’arco, mentre per i più coraggiosi sarà possibile fare un giro a cavallo con i Cavalieri di Re Riccardo.

Si potrà anche visitare l’accampamento dei Templari per toccare con mano spade, elmi e corazze e per scoprire come si andava in battaglia ai tempi di San Francesco…

Il viaggio nel tempo proseguirà nella Chiesa di Santa Barbara del Forte con un saluto all’inquisitore, l’Abate Busoni.

Non potrà mancare una puntatina nel magico mondo delle streghe che facevano parte dell’immaginario collettivo dell’epoca: sarà fatto un filtro d’amore e Amelia la cartomante potrà leggere il futuro ai temerari che la vorranno interrogare. Oltre che una bella bevuta alla Locanda della Luna, accompagnata dal suono di una vecchia cornamusa e dagli scherzi di un matto giullare. Attenti però alla visita del corrotto sceriffo di Nottingham che vuole rovinare la festa a tutti i bambini, con i suoi armigeri. Naturalmente neanche lui riuscirà a fermare l’amore che sboccerà tra “Robin e Marion” e che sarà raccontato in una rappresentazione in programma alle 14,30.

La manifestazione è organizzata da “La Corte del Drago”, insieme al Museo della Guerra Bianca, gestore del Forte, con la collaborazione di Pro Loco Colico, che si occuperà del servizio di ristoro, gli amici della Protezione Civile di Colico per il servizio navetta dal centro, la compagnia teatrale i Legnonesi, il ranch El Picadero. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Colico. La manifestazione è offerta gratuitamente dalla Corte del Drago e i suoi partner, ma l’ingresso al forte è a pagamento (5 euro adulti, 3 i ragazzi fino ai 17 anni). Il pranzo è anch’esso a pagamento e da prenotare. Informazioni alla mail info@visitcolico.it o allo 0341 930930 (questo numero è attivo solo dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18).

Sarà osservato il distanziamento sociale, obbligatorio portare con sé la mascherina da indossare nel caso si creino gruppi di persone e non si riescano a mantenere i 2 metri di distanza. All’ingresso o all’inizio della salita sarà provata la temperatura. Chi l’avrà superiore a 37,5 non sarà ammesso alla manifestazione. Un servizio navetta gestito dalla Protezione Civile di Colico garantirà il trasporto di chi non se la sentisse di fare la salita con partenze ogni dieci minuti circa dal piazzale sotto il forte di Fuentes vicino al parcheggio gratuito.