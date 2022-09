Il Circo dei burattini con il Cerchio Tondo

Ultimi appuntamenti della rassegna estiva "I luoghi del lago e dei colli 2022" con spettacoli per bambini e famiglie. Venerdì 23 settembre a Civate verrà a proposto "Il circo dei burattini" a cura del Cerchio Tondo, teatro di marionette e burattini: l'appuntamento è per le ore 20.30 nel cortile di Villa Canali (sede della biblioteca in via Ca' Nova 1).

Ad Airuno L'albero delle Storie

Domenica 25 settembre andrà invece in scena ad Airuno lo spettacolo "Albero delle storie" sempre a cura del Cerchio Tondo: grandi e bambini sono invitati per le ore 16 al Parco Anita di via Postale Vecchia. L'ingresso è gratuito. La rassegna è stata sostenuta da diversi comuni del territorio, oltre al patrocinio di Provincia di Lecco e Unima Italia. Direzione Artistica: Il Cerchio Tondo.