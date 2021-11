Un incontro per sensibilizzare i genitori su una tematica importante e sentita, l'uso consapevole del web da parte delle nuove generazioni. Si intitola "Io clicco positivo: la rete tra opportunità e pericoli" l'evento in programma l'11 novembre alle 20.45 al Campus Molinatto.

Relatore sarà Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina. Per prenotare è necessario inviare una mail all'indirizzo a segreteria@campusmolinatto. it.

Cos'è

Fondazione Carolina raccoglie il messaggio di una ragazza che non c'è più, entrata nel cuore delle nuove generazioni. La sua storia, diventata un'icona, ricorda tutta la bellezza, l'amore e la gioia di vivere che possiamo compromettere con un solo click.

La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di "Caro", per aiutare i ragazzi che, sempre più in tenera età, si fanno del male tra loro usando la rete in maniera distorta e inconsapevole. Un supporto alle famiglie e a tutta la comunità; per garantire a genitori, educatori e tutti i coloro che hanno responsabilità educative il diritto a:

Cura

Recupero

Benessere delle nuove generazioni

Perché anche la dimensione digitale delle relazioni deve ritrovare una sana autenticità. Il concetto di community non può esulare dai valori che ci rendono "umani".

