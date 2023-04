Sabato 15 aprile alle ore 21.30 a Campsirago Residenza va in scena Clouds di e con Maura Di Vietri, un viaggio attraverso diversi linguaggi artistici: danza, performance, video, arte visiva, pittura del corpo e composizione sonora.



Le nuvole, costantemente in movimento e mai uguali a sé stesse, possono, nel frammento del tempo di uno sguardo, assumere forme che rimandano ad immagini reali e concrete ma saranno pur sempre nuvole, la cui vera essenza non è definita dalla forma che riescono a prendere ma dalla idea stessa di mutevolezza che esse racchiudono. Per via della loro natura effimera, un modo semplice per definirle è attraverso il concetto di trasformazione. Come le nuvole, anche l’essere umano può essere visto come un insieme organico di materia in costante cambiamento, non sempre definibile quindi in una forma o categoria.



Come il titolo suggerisce, lo spettacolo si rifà alle nuvole la cui vera essenza non è definita dalla forma che riescono a prendere, ma dalla idea stessa di mutevolezza che esse racchiudono.



Lo spettacolo si apre con una proiezione video in cui una figura femminile incarna tre transizioni: da una dimensione divina ed ultraterrena creatrice di nuvola, ad una anima fatta di nuvola, fino ad incarnare una figura sempre più umana, che guarda il mondo sottostante e decide di lasciarsi cadere per raggiungerlo. Su questa figura umana, caduta sulla terra, si incentra lo spettacolo dal vivo.



Con l’atterraggio il corpo di carne dopo una prima fase di fuga mimetica dalla presenza impara a ri-conoscersi, ogni volta in una forma diversa. Un essere che nasce, si crea e diventa qualcos’altro ancora e ancora, in una continua e imperturbabile mutevolezza.



l lavoro si è focalizzato sull’indagine del corpo in relazione a diverse forme d’arte e in collaborazione con un gruppo di artisti dai background differenti. Il video e l’arte visiva, la fotografia, la composizione sonora originale per la scena, questi differenti media si incontrano nell’obiettivo di trasportare nel mondo “analogico” e “vivo” del teatro, quella sensazione di sorpresa e meraviglia che nel video si raggiunge attraverso l’editing.



Tra le ispirazioni che hanno guidato l’indagine di CLOUDS vi sono i lavori dell’artista statunitense Bill Viola, fra i più apprezzati artisti nell’ambito della video arte, la poesia Nuvole da “Elogio dei sogni” di Wis?awa Szymborska elemento di congiunzione tra suono, video e parte performativa e il libro di di Yuval Noah Harari “Sapiens_ Da animali a dèi_ breve storia dell’umanità”.



Autrice ed Interprete Maura Di Vietri

in collaborazione con Mattia Agatiello

Scenografia Stefano Zullo

Light design Marcello Falco

Sound design Simone Adinolfi

Dress Giuseppe Palella

Hair & Make-up video Sara Rossi

proiezioni video Anthony Oilhack

Regia Video Nicola Cordì

Direttore della fotografia Roberto Mendoza

Post-produzione video Samuele Albani

produzione Fattoria Vittadini





Biglietti: 12€ / 10€ ridotto under 25, over 65, residenti di Colle Brianza



o direttamente in cassa (fino a esaurimento posti).