"Club noir" in concerto, acoustic swing a Varenna

Necessario un bel gessato stirato di fresco, cappello gangster di traverso, zippo argento per far accendere la pipa, e poi basterà immergersi in un'atmosfera noir dal sapore italo-americano, lasciandosi rapire da un mix di storie alla Buscaglione e di romanticismo alla Frank Sinatra.

Venerdì 31 luglio alle ore 21.15, in Piazza San Giorgio a Varenna, il "Clubnoir" acoustic swing in concerto ricreerà questa suggestive atmosfere.

«Se siete fortunati stavolta i Marsigliesi non sfonderanno le vetrate del locale a colpi di mitra - spiega, ironicamente, il sindaco di Varenna Mauro Manzoni - E mentre viaggiate felici tra Chicago e New Orleans, schioccando a tempo le dita con aria baldanzosa, alla colonna sonora di tutto questo ci pensano i Clubnoir, il progetto acoustic swing più in voga. Di quei tempi».