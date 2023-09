Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Finalmente va in scena la prima edizione della Colico Color Run dopo il rinvio delle scorse settimane per maltempo. Una camminata di 5 chilometri non competitiva e soprattutto adatta a tutti, anche a carrozzine e passeggini. Appuntamento a domenica 17 settembre.

La peculiarità di questa manifestazione è rappresentata appunto dal "colore" che si leverà nell'aria al passaggio della carovana grazie alle polveri colorate consegnate a ciascun partecipante, che non inquinano e non sono dannose.

Il programma

Dalle ore 13.00 iscrizioni

Dalle ore 14.00 laboratorio bambini (3anni – 10 anni)

Ore 15.30 partenza corsa

A seguire Merenda

Per le preiscrizioni

Da pagare il giorno dell’evento

Adulti (da 12 anni): 15 euro

7-11 anni: 10 euro

0-6 anni: gratis (senza kit)

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione Tinnamoreraidime

Il kit comprende: una sacca, una maglietta, una bustina di colore, una bottiglietta d'acqua.

Per le donazioni

È oltretutto possibile fare una donazione libera direttamente all’associazione tramite bonifico.

Intestatario: Tinnamoreraidime APS

IBAN: IT97L0832951610000000271655

Causale: Colico Color Run