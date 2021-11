Natale a Colico

Colico si prepara per un Natale ricco di emozioni e di eventi. L'assessorato al Turismo e Commercio, in collaborazione con Pro loco, Viva Colico e le associazioni del territorio, annuncia per tutto il mese di dicembre un ricco calendario di eventi dedicati ad adulti e bambini, per vivere insieme la magia del Natale.

"Un calendario - spiega Arianna Masa, consigliere comunale delegata ai rapporti con le associazioni e alla valorizzazione del territorio - pensato con l'obiettivo di rispondere al desiderio diffuso nella Comunità di tornare a vivere un Natale insieme. Il tutto reso possibile anche grazie alla disponibilità di una location come il Parco Cariboni che garantisce spazi adeguati al mantenimento di comportamenti responsabili, immersi nelle bellezze di Colico".

La novità: i Mercatini di Natale

La prima grande novità è rappresentata dai Mercatini di Natale: ben 25 casette con hobbisti, piccoli artigiani ed aziende agricole a Km0. I mercatini saranno aperti tutti i weekend ed i giorni festivi dal primo di dicembre fino a gennaio, durante la settimana di Natale (dal 19 al 24) saranno aperti tutti i giorni.

Il 19 dicembre grande festa di Natale con le associazioni con spettacolo di fontane danzanti, giochi per bambini, parete di arrampicata, trial indoor, giostre, merenda e vin brulé e tante altre attività. Il tutto con accompagnamento musicale.

Durante la giornata l'accensione dell'albero di Natale e l'inaugurazione della casa di Babbo Natale che accoglierà i bambini fino al 24 dicembre.

Quelli citati sono solo alcuni degli appuntamenti che rallegreranno il Natale colichese; non mancheranno eventi culturali, laboratori, concerti, tombolate, la mostra dei presepi e il tradizionale Presepe Crot del Gnoc.

Anche quest'anno, inoltre, torna "Cerca il Fiocco Rosso" negli esercizi commerciali aderenti: l'estrazione del premio finale avverrà proprio il 24 dicembre al Parco Cariboni. Gli eventi accompagneranno colichesi e turisti fino all'Epifania.

Coinvolte anche le frazioni

Tutto il paese di Colico sarà addobbato a festa con la presenza di alberi di Natale e natività in ogni frazione, da Olgiasca fino alla zona industriale.

Il porticciolo accoglierà nuovamente la stella cometa e sarà illuminato con colori natalizi.

Soddisfatti Monica Gilardi, sindaco di Colico, e Daniele Bonetti, assessore a Turismo e Commercio: "Viviamo l'organizzazione di questi eventi natalizi con l'entusiasmo di fare qualcosa che contribuisca alla serenità alla nostra Comunità e con la soddisfazione di vedere il lavoro dell'Amministrazione e la collaborazione tra tutte le associazioni concretizzarsi proprio in questo luogo e proprio a Natale, coinvolgendo tutto il paese. Alla Pro loco, a Viva Colico, alle associazioni e a tutti gli allestitori dei mercatini vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Certi che questo impegno sarà gratificato dall'apprezzamento dei cittadini e soprattutto dalla gioia dei più piccoli".