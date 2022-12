Festa delle associazioni a Colico

Prezzo non disponibile

Domenica 18 a Colico avrà luogo la Grande Festa delle Associazioni. A partire dalle 10, al Parco Cariboni (nella foto), saranno aperti i mercatini e il villaggio di Babbo Natale con gli Amici della Protezione Civile, con tanto divertimento sia per i bambini sia per gli adulti, come la palestra di arrampicata Cai, lo stand del Moto Club e i giochi con Croce Rossa e Colico Derviese.

Dalle 14 Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini e gli elfi de La Corte del Drago allieteranno tutti con giochi e animazione. La festa continuerà per tutta la giornata in compagnia degli artisti di strada Circus Xmas e con le canzoni del Coro Musica Viva. Alle 15, al Palalegnone, merenda con gli Alpini e baby dance con Passione Danza.

A seguire, alle 16.30, accensione dell'albero di Natale al parco con le note del Corpo Musicale di Villatico. Spazio anche agli appuntamenti culturali: dalle 14 sarà aperta la mostra "Dalle Coppelle alle Cappelle" a cura del Comitato Italiano Femminile e alle 17, presso l’Auditorium M. Ghisla, spettacolo "Una Luce per il Mattino" con Teatroallosso e Coro Voci Bianche Goitre.

"Obiettivo momenti lieti in comunità"

Soddisfatti Daniele Bonetti, assessore a Turismo e Commercio, e Arianna Masa, consigliere comunale delegata ai Rapporti con le associazioni ed alla valorizzazione del territorio: "È una festa che abbiamo voluto confermare visto il successo dell'anno scorso e che cerchiamo di realizzare con impegno ed entusiasmo, per regalare ai nostri concittadini e ai visitatori un Natale di momenti lieti in comunità" commentano.

Apprezzamento per tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione, e un pensiero ai cittadini più anziani, da parte del sindaco Monica Gilardi: "Anche quest'anno è stata distribuita a tutti i cittadini ultrasettantenni una dolce strenna natalizia, con la preziosa collaborazione di Pro loco, Protezione Civile e Alpini. Un piccolo ma sentito pensiero. A tutte le associazioni, agli espositori dei mercatini, a tutti i colichesi che vorranno partecipare alla festa di domenica ed agli altri eventi, il ringraziamento dell'Amministrazione e i più sinceri auguri di buon Natale".