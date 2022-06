Indirizzo non disponibile

L'evento enogastronomico "Colico in Cantina" torna sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 giugno nella frazione di Villatico per assaporare buon cibo e buon vino in compagnia.

Organizzato da associazioni di Colico con il patrocinio della Pro loco Colico e del Comune di Colico, l'evento è giunto alla nona edizione. Si tratta di tre giornate dedicate alla degustazione dell'enogastronomia del territorio, durante le quali sarà possibile assaporare i prodotti tipici locali e l'ottimo vino delle zone limitrofe e non nelle 14 cantine del borgo storico di Villatico, attraverso due percorsi:

Giro locale, dedicato alla degustazione di vini e assaggi locali;

Giro Italia, dedicato alla degustazione di vini e assaggi di tutta Italia.

Per accedere alle Cantine è necessario munirsi del Pass, che ha valore per tutta la durata della manifestazione e dà diritto all'accesso a un percorso di 7 cantine, che verrà consegnato con il bicchiere e il porta calice.

Come acquistare i pass

I Pass potranno essere acquistati al costo di 18 euro in prevendita presso l'Infopoint di Colico (Via al Pontile, 7) oppure essere ritirati durante tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 17.00 presso il punto vendita situato nella piazza della chiesa di Villatico.

È possibile inoltre acquistare un Pass “accompagnatori” a 9, euro che da diritto all'accesso alle cantine, ma senza la degustazione dei vini.

Dall'Infopoint di Colico sarà anche possibile usufruire di un bus navetta gratuito per raggiungere Villatico, dalle ore 17.