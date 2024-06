Orario non disponibile

Tutto pronto per 'Colico in Cantina 2024': un viaggio enogastronomico tra Lago di Como e Valtellina.

La Pro loco Colico e il Comitato organizzativo Colico in Cantina sono lieti di annunciare l'undicesima edizione dell'evento enogastronomico più atteso dell'estate colichese, in programma per sabato 15, venerdì 21 e sabato 22 giugno nella suggestiva frazione di Villatico. Per questa speciale edizione sono stati pensati due percorsi, entrambi di 7 cantine, che porteranno i visitatori alla scoperta di due realtà territoriali vicine ma diverse: il Lago di Como e la Valtellina.

Focus sulle realtà economiche locali

Valorizzare il territorio e le sue eccellenze. Quest'anno, Colico in Cantina pone un focus particolare sulle realtà produttive locali, legate a doppio filo al territorio. Colico, infatti, rappresenta l'ultimo paese della sponda orientale del Lago di Como e la porta d'ingresso alla Valtellina. Un connubio unico che si riflette nell'offerta enogastronomica dell'evento.

I visitatori potranno scegliere tra due percorsi alla scoperta dei sapori del Lago di Como e della Valtellina.

Giro Lago di Como

Il primo percorso, dedicato al Lago di Como, permetterà ai visitatori di degustare i pregiati vini delle Terre Lariane, l'Igt delle province di Como e Lecco, riconosciuta dalla vendemmia 2008. Questo territorio era storicamente vitato e decantato per la sua vocazione a produrre vino. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica 'Terre Lariane' comprende il territorio collinare e di montagna nei pressi del Lago di Como, sia in provincia di Como che di Lecco, e la zona collinare di Montevecchia.

Per coloro che sceglieranno il giro Lago di Como sarà possibile degustare i seguenti vini:

Cantina 1: Domasino Bianco 2023 – Sorsasso

Cantina 2: Primo passo bianco 2022 - Terrazze di Montevecchia

Cantina 3: Roselario 2023 - Cantine Angelinetta

Cantina 4: Brigante rosso 2021- La Costa

Cantina 5: Rosso del forte 2022 - Tenuta Montecchio

Cantina 6: Merlot/Marzemino 2022 - Vigne Casati

Cantina 7: Locotocco rosso 2022 – Locotocco

Giro Valtellina

Un percorso esclusivamente dedicato al Nebbiolo delle Alpi e alle sue denominazioni, un circuito che farà conoscere ai sempre numerosi appassionati che partecipano alla manifestazione tutta la gamma di produzione delle cantine valtellinesi. Sette assaggi che descrivono i Vini di Valtellina e il territorio, sette tappe dove conoscere ed entusiasmarsi per la qualità dei vini valtellinesi e per la bellezza della valle, ricca di terrazzamenti e muretti a secco, che la rendono una delle mete più ambite e interessanti per i numerosi turisti del mondo del vino nazionale e internazionale.

Per il percorso Valtellina, in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini di Valtellina, sono stati selezionati i seguenti vini:

Cantina 1: Alpi Retiche Igt Bianco Zapel 2023- Aldo Rainoldi

Cantina 2: Alpi Retiche Igt Bianco 2023 - Nino Negri

Cantina 3: Alpi Retiche Igt Rosato Monrose 2023 - Mamete Prevostini

Cantina 4: Rosso di Valtellina Doc Li Muràchi 2021- Radis

Cantina 5: Valtellina Superiore Docg La Mossa 2017 - La Perla

Cantina 6: Valtellina Superiore Docg Sassi Solivi 2020- Coop. Triasso e Sassella

Cantina 7: Sforzato di Valtellina Docg Fiori di Sparta 2018 - La Grazia

L'undicesima edizione di Colico in Cantina si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di vino e gastronomia. I due percorsi, immersi nel cuore storico di Villatico, tra bellezze paesaggistiche e sapori autentici, offriranno un'esperienza unica e indimenticabile.

L'obiettivo dell'edizione 2024 della manifestazione è creare un dialogo tra la storia vitivinicola centenaria della Valtellina e la realtà più recente dei vini delle Terre Lariane. Un connubio tra tradizione e innovazione che celebra la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico locale.

Accesso alle cantine

Accesso alle cantine. Per accedere alle Cantine sarà necessario munirsi di pass, che darà diritto all'accesso a un percorso di 7 cantine per la degustazione dei vini, servizio ristorante escluso.

I pass potranno essere acquistati durante tutti i giorni della manifestazione a partire dalle ore 17 presso il punto vendita situato nella piazza della Chiesa di Villatico al costo di 22 euro. Sarà possibile, inoltre, acquistare un pass 'accompagnatori' al costo di 11 euro che darà diritto all'accesso alle cantine, ma senza la degustazione vini.

Al raggiungimento del numero massimo di pass, le casse verranno chiuse anticipatamente, pertanto consigliamo l'acquisto delle prevendite/salta fila, disponibili sulla piattaforma www.ciaotickets.com.

Per le serate dell'evento verrà inoltre messo a disposizione un servizio di trasferimento con bus navetta con partenza dal posteggia adiacente l'Infopoint di Colico in via pontile 7, dalle ore 17.

Le cantine saranno aperte dalle ore 18 alle ore 24 il 15.06.24 e il 22.06.24 e dalle ore 19 alle ore 24 il 21.06.24.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.colicoincantina.it o contattare l'Infopoint di Colico al numero 0341 930930 o alla mail info@visitcolico.it.