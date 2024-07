Colico si scopre sempre più il paese dei mercatini. Nel weekend non mancherà la possibilità di passeggiare per le vie del comune dell'Altolario e restare affascinati dalle numerose bancarelle.

Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 16, si terranno i mercatini serali in Piazza Garibaldi a Colico. Domenica 14 luglio spazio ai mercatini dell'antiquariato e vintage dalle ore 9 sempre nella piazza che si affaccia sul lago.

Per tutta la stagione estiva, fino al 24 novembre, il lungolago di Colico ospiterà infatti ogni domenica più di 20 espositori di hobbistica, antiquariato e vintage. Immaginate di passeggiare curiosando tra gli stand, con vista sul Lago di Como, un'esperienza davvero unica. Qui tra oggetti d'epoca e manufatti artigianali, si possono trovare veri tesori nascosti: un pezzo unico di hobbistica, un gioiello vintage per aggiungere un tocco di eleganza al tuo guardaroba, o un prezioso oggetto d'antiquariato.

La Pro loco Colico invita a godersi l'atmosfera domenicale, a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a godersi il piacere di un momento di relax e spensieratezza.

Non è abbastanza? Dal 7 luglio al 4 agosto, tutte le domeniche, il Centro di Colico, in Via Nazionale, ospita le bancarelle del mercato in centro organizzato da commercianti e Pro loco.