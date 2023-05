Mercato europeo e street food a Colico

Il lungolario Polti e piazza Garibaldi saranno protagonisti del lungo fine settimana che ospiterà il Mercato Europeo e la street food "La Carovana dei sapori". Dall’1 al 4 giugno, Colico si riveste di internazionalità, grazie ai prodotti tipici e ai profumi delle cucine d’Europa e non solo. Per questa ottava edizione, infatti, sono in arrivo alcune novità fra gli stand internazionali. Pulled pork, brezel e hamburger di canguro saranno a disposizione di chi ama i sapori particolarmente decisi, ma non mancheranno anche caviale, vodka e altri prodotti tipici dell’est Europa.

Dalla paella al dolci olandesi, dallo stinco alla carni brasiliane

Se anche il meteo farà la sua parte il lungo ponte della Festa della Repubblica trasformerà in un successo l’attesa rassegna gastronomica che propone la migliore tradizione italiana e internazionale, organizzata dalla Pro loco di Colico in collaborazione con Confesercenti Bergamo e Lecco e con il patrocinio del comune di Colico. Per quattro giorni, da giovedì a domenica, il "cibo di strada" sarà assoluto protagonista: dalla paella spagnola alle crepes e ai dolci olandesi, dalle specialità messicane alla gastronomia greca, fino alla cucina tedesca con wurstel, stinco e birra, senza dimenticare le prelibate carni brasiliane.

Protagonista anche l’enogastronomia italiana

Anche l’enogastronomia italiana sarà rappresentata con una ricca selezione di specialità provenienti da molte regioni italiane: arrosticini abruzzesi, norcineria umbra, focacce liguri, panzerotti pugliesi, brezel farciti del Sudtirolo, specialità siciliane. Attenzione particolare sarà riservata ai prodotti tipici e a km 0, con alcuni stand di produttori locali già molto apprezzati nelle scorse edizioni. Sarà possibile degustare i prodotti direttamente sul posto nelle aree attrezzate con tavolini e piccole strutture per consumare un assaggio in compagnia, godendo di una vista mozzafiato. Questi gli orari dell'evento: da giovedì 1 a sabato 3 giugno: dalle 9 a mezzanotte - domenica 4 giugno: dalle 9.00 alle 22.

Cesare Rossi: "Cibi di qualità tutti da assaggiare"

"Siamo giunti all’ottava edizione di un evento che piace davvero a tutti, anche a noi organizzatori, e che attrae a Colico moltissimi visitatori per 4 giorni di festa che solo il Mercato europeo riescono a creare - commenta Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti Bergamo - Il bellissimo ed elegante lungolago di Colico fa da cornice a un lungo serpentone colorato di banchi da tutto il mondo, con gusti e cibi di qualità tutti da assaggiare. La fattiva collaborazione con il Comune e la Pro loco, che ringraziamo di cuore, dà vita a un evento aspettato e di successo che come Confesercenti siamo orgogliosi di organizzare e che lancia il periodo estivo e turistico di Colico".

Tullio Cristini: "Un evento atteso con entusiasmo da colichesi e turisti"

"Siamo felici di organizzare nel nostro territorio questo evento enogastronomico, sempre atteso con entusiasmo da colichesi e turisti - dichiara Tullio Cristini, presidente della Pro loco di Colico - La Carovana del sapore è l’appuntamento, ormai tradizionale, che apre in grande stile la ricca stagione estiva degli eventi di Colico. Ringraziamo Confesercenti Bergamo e l’Amministrazione comunale per la collaborazione nell’organizzazione di questo imperdibile appuntamento".