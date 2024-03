Open cascina a Colico con giochi, asini e laboratori

Ad aprile si festeggia la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Onu per tenere alta l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Per quest’occasione, l'Impresa sociale Girasole e gli Ambiti territoriali di Lecco e Bellano, insieme a consorzio Consolida, cooperative sociali Larius, Le Grigne, Le Betulle e alle associazioni "Quel raglio del lago di Como", e Illumina di Blu, organizzano una giornata di festa e divertimento, aperta a tutti e in particolar modo a famiglie con bambini.

L'appuntamento è per domenica 7 aprile, dalle ore 14.30 alle 17.30, nella meravigliosa cornice dell’agriturismo Open Cascina di Colico (in via Forte Fuentes 24) i bambini avranno la possibilità di sperimentare i giochi in legno d’una volta con l’Associazione Il Tarlo, di diventare pasticceri grazie a un laboratorio di cucina “Prepara la tua crostata”, di ascoltare alcune letture animate con il gruppo “Storie nel sacco” e ballare grazie a un’attività guidata di danza all’aperto.

Grandi e piccini avranno inoltre la possibilità di conoscere da vicino gli asinelli e di gustare un’ottima merenda offerta a tutti i partecipanti. Non è necessaria prenotazione e in caso di maltempo l’evento sarà rimandato al 20 aprile, negli stessi orari.