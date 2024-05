A Colico la rievocazione storica "Il Forte chiama, Anarti risponde"

Nel suo primo week-end di giugno la batteria corazzata della Prima Guerra Mondiale meglio conservata d’Europa, gestita dal Museo della Guerra Bianca in Adamello, ospiterà una rievocazione storica dal titolo “Il Forte chiama, Anarti risponde” che riporterà la struttura in pieno 1915, rendendo possibile, per i visitatori, compiere un salto indietro di oltre 100 anni.

Le diverse stanze del forte, infatti, dalla batteria con i suoi quattro cannoni da 149 mm alla sala comando, passando per la camerata truppa, l’infermeria, l’armeria e l’ufficio di maggiorità, verranno animate dai rievocatori dell’Anarti, associazione nazionale artiglieri d’Italia, sezione Valtellina (Morbegno), con il suo gruppo uniformi storiche, guidata da Emanuele Barini.

Ad animare il forte i rievocatori con l’uniforme modello 1909 e anche un mulo e due cavalli che faranno il giro delle piazze d’armi trascinando la “carretta di battaglione” e altre salmerie che accompagnavano l’artigliere durante la Prima Guerra Mondiale. Sarà un momento di rievocazione storica come sempre all’insegna del “conoscere la guerra e la storia, per costruire la pace”.

"Il primo conflitto mondiale, così tristemente noto a tutti, è un evento importante da ricordare proprio in momenti storici difficili come quelli che stiamo vivendo, nella speranza non si ripetano mai più - dichiarano i promotori dell'iniziativa - Forte Montecchio sarà visitabile dalle 10 alle 17 sia sabato 1 (ma senza rievocazione), che domenica 2 giugno, con i rievocatori".

Per informazioni: telefono 0341 940322 email: info@fortemontecchionord.it Il costo del biglietto d’ingresso è di 9 euro per il solo Forte Montecchio Nord e di 13 per il biglietto cumulativo nel caso si voglia visitare, nel corso della giornata o anche nei successivi giorni di apertura, il vicino Forte di Fuentes. Prezzi ridotti per i ragazzi dai 6 ai 17 anni: rispettivamente a 5 e 6 euro.